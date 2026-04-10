桜が咲き誇り、ボーイズリーグも新世代が入団する季節を迎えた。今週から随時掲載の新企画「頑張れ！ボーイズリーガー」をスタート。初回は大阪北支部の池田ボーイズを紹介する。

活気のある掛け声が、グラウンドにこだました。今春、新１年生１７人を迎えた池田は３年生が２２人、２年生は２４人。１９８２年加盟の伝統チームは、過去最多の６３人で新たなスタートを切った。

主将は初の２人体制だ。４番打者で、投手も務める吉田は「積極的な走塁を意識している」とチームの持ち味を強調。二、三塁手を担う小寺は「気づいたことは言い合い、お互いに盛り上げられるチーム」と胸を張る。

全メンバーと、各学年に分けた２種類のグループＬＩＮＥで意見交換。年頃だけに時には恋愛話なども…と思いきや、「野球に関する真面目なやり取りがほとんど」（小寺）と真っすぐなナインのカラーが透ける。

帆足監督が練習姿勢をたたえるのが、内野手の土屋。「レベルアップするために、練習終わりにも残ってやっている。公式戦でいい成績を残したい」と成長を誓う日々だ。理解力にたける福岡は、扇の要としてレギュラー争い中。「ボーイズは監督やコーチ、代表など、大人と関わったり、意見交換することが多い。学校ではあまりできないこと」と魅力を明かす。

吉田は「ローカル大会でもいい。優勝したい」と現チーム初タイトルを目標に掲げる。「まだ、言われて気づくことが多い。自分たちがやる野球。指摘し合って、自分たちでプレーをつくっていきたい」と小寺。理想の姿へ一丸で近づいていく。

〇…チームをまとめる川井代表は「僕が言っているのは、みんな（試合に）出したれ、使うたれ。それくらい。２試合組めば１つは勝つつもりだけど、１つは負けてもいい」と柔和な表情で方針を明かした。昨年９月に就任した帆足監督も同意見。「せっかく入って、野球を嫌いになってほしくない。ただ強いだけ、勝つだけのチームではなく、人から応援されるチーム、選手になってほしい」と願っている。