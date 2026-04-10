３月３１日をもってＮＨＫを退局した和久田麻由子アナウンサーが１０日、都内で会見。４月期から日本テレビ系新報道番組（土曜・午後１０時）のＭＣに就任することを発表した。

和久田アナは会見直後に放送の日テレ系報道番組「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）に生出演。笑顔で抱負を語った。

新番組のタイトルを聞かれると「発表させていただきます。タイトルは『追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ』です」と発表した和久田アナ。鈴江奈々アナに「どんな意味が込められている？」と聞かれると「もちろん、解説させていただきます」とニッコリ。「この『ＬＯＧ』という言葉には、記者の取材の記録という意味が込められているんです。『ｎｅｗｓ ＬＯＧ』は記者の皆さんが、いつ、どこへ行き、何を感じ、どう判断したのか、取材の記録をたどりながらニュースの真相に迫って行く新たな形の報道番組になります」と説明。「時には情熱、悩み、葛藤までさらけ出しながら視聴者の皆さんとニュースを考えていきたいという風に思っています」と続けた。

さらに自身の最新の記録「和久田ログ」として自宅の冷凍庫の写真を「恐縮です。お見せするほどのものではないんですが」と苦笑しながら披露。

「我が家の冷凍庫の写真なんですが…。日々、子育てと仕事に奮闘する毎日なんですが、どうしても時間がない時というのは事前に作っておいたおかずのストック、冷凍ストックを解凍して子供たちに食べてもらうということもありまして」と口に。

「この日は野菜を大量にみじん切りした大量のキーマカレーと、これは卵焼きを包んだものと思うんですけど…」と具体的に説明。「なんとか毎日、乗り切っています」と続けていた。