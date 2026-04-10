欧州株 買い先行も、米株先物はマイナス圏推移
欧州株 買い先行も、米株先物はマイナス圏推移
東京時間16:58現在
英ＦＴＳＥ100 10616.54（+13.06 +0.12%）
独ＤＡＸ 23847.89（+40.90 +0.17%）
仏ＣＡＣ40 8266.90（+21.10 +0.26%）
スイスＳＭＩ 13232.01（+72.45 +0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:58現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48359.00（-57.00 -0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6858.50（-4.75 -0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25230.25（-21.25 -0.08%）
東京時間16:58現在
英ＦＴＳＥ100 10616.54（+13.06 +0.12%）
独ＤＡＸ 23847.89（+40.90 +0.17%）
仏ＣＡＣ40 8266.90（+21.10 +0.26%）
スイスＳＭＩ 13232.01（+72.45 +0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
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ダウ平均先物JUN 26月限 48359.00（-57.00 -0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6858.50（-4.75 -0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25230.25（-21.25 -0.08%）