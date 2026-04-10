欧州株　買い先行も、米株先物はマイナス圏推移
東京時間16:58現在
英ＦＴＳＥ100　 10616.54（+13.06　+0.12%）
独ＤＡＸ　　23847.89（+40.90　+0.17%）
仏ＣＡＣ40　 8266.90（+21.10　+0.26%）
スイスＳＭＩ　 13232.01（+72.45　+0.55%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:58現在
ダウ平均先物JUN 26月限　48359.00（-57.00　-0.12%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6858.50（-4.75　-0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　25230.25（-21.25　-0.08%）