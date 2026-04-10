人気を集めている低山ハイキングのガイド本「だれでも安全・快適に歩ける！ 日帰り低山ハイキングを楽しむ教科書」（税込１，８７０円、Ａ５判／１９２ページ／オールカラー）が、実用書や児童書、教養書を発行するナツメ社から１７日に発売される。

思い立ったら気軽に行けて、絶景と自然を味わえるのが低山ハイキングの魅力。手軽で最高の有酸素運動とも言える。そんな魅力いっぱいの低山ハイキングを安全・快適に楽しむために、知っておきたい情報がまとめられている。

はじめて山歩きに挑戦する人でも、安全かつ快適に楽しむことができるように、知っておきたい基礎知識、目的や同行者、季節、アクセス方法を考慮したプランニングのポイントから、必要な装備、ウェアや道具の選び方、登山地図アプリの活用法、安全対策、正しい歩き方などを、イラストと写真とともにわかりやすく解説。

有酸素運動として高い効果があり、体力向上にも役立つ山歩き。しかし、頑張りすぎて身体に負担がかかり、筋肉痛や膝の痛みを引き起こすこともある。同書では、運動生理学に基づいた疲れにくい歩き方や休憩の取り方を、写真とともに丁寧に紹介。栄養補給の仕方、熱中症等のトラブルの予防といった、安全なハイキングをするうえで欠かせない知識も解説している。

さらに、自分に合った日常のトレーニングやストレッチ法も収録し、安全・快適なハイキングをサポート。

まず行ってみたい、初心者におすすめの関東近郊の低山コースを紹介。各山の基本情報、歩行時間や距離、コースのアップダウンがわかるグラフのほか、グルメや温泉など立ち寄り情報も収録。さらに、海の絶景、花・植物の絶景といったテーマ別のおすすめコースも紹介されている。