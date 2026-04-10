日本高野連は１０日、大阪市内で定例の業務運営委員会を開催した。

横浜市立金沢、愛知・西尾、群馬・安中総合学園の３校の善行に対して表彰し、表彰状と記念品を贈呈することを決定した。

▽３校の善行は以下の通り

◆横浜市立金沢

１年生部員Ａは、２０２５年１２月１３日の午後２時ごろ、下校時に路上で高齢女性から「帰る道が分からない」と声を掛けられた。Ａは女性の話を手掛かりに、自宅の最寄りのバス停を探し出し、ともに乗車。降車後も女性を一人にせず、公園で休憩を取りながら付き添った。結果的に女性の自宅が特定できなかったため、１１０番通報して警察に引き渡した。上記の行動に対し、２０２６年２月１６日に金沢署から感謝状が贈られた。

◆愛知・西尾

３年生部員３人は、２５年１１月２８日午後１時半ごろ、帰宅しようと駅で電車を待っていたところ、ホームを歩いていた女性が突然めまいで意識を失い、線路内に転落したところを発見した。野球部員１人が線路に降りて女性に声をかけ、他２人が同校の生徒２人と４人でホームまで持ち上げて救助した。

◆群馬・安中総合学園

１年生部員Ａは２６年２月２１日午後５時ごろ、帰宅途中に道路沿いの用水路で身動きができなくなっている高齢男性を発見した。Ａは近くの地域住民に声をかけ、男性の救助を試みた。その後、男性は駆け付けた消防署員に無事救助された。上記の行動に対し、同年３月２３日に高崎市等広域消防局から感謝状が贈られた。

※学年は発生当時