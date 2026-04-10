Ｇｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋ（銀座ソニーパーク）で、現代日本の礎を築いた「昭和」が今年で満１００年を迎えることを機に、その時代の移ろいを「銀座１００年、ソニー８０年、ソニービル６０年」というテーマで振り返るプログラム「１００．８０．６０．展」（ひゃくはちじゅうろくじゅうてん）が、４月２４日から〜５月３１日まで開催される。

時代を映す街「銀座」の１００年の移り変わりを１０年刻みで、「銀座と、モダン。」「銀座と、まぶしさ。」「銀座と、衣替え。」といった年代ごとのムードとして再定義し、これらのキーワードをもとに、ヒコロヒー（芸人）、皆川明（デザイナー）、いとうせいこう（作家・クリエーター）、又吉直樹（芸人・作家）、俵万智（歌人）、川嶋小鳥（写真家）、柴田聡子（シンガー・ソングライター／詩人）ら個性豊かな１１人の作家／アーティストが書き下ろしたエッセイや詩、小説が立体展示される。

銀座の１００年に、ソニー創立からの８０年とソニービル開業からの６０年の象徴的なトピックスが重なり合い、各年代の空気感が緩やかにつながる、まるでプロムナードのような空間で、Ｇｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋ ならではのユニークな歴史の散策を体感できる。

また地下１階では、ソニービル建て替えに至る意思決定から２０２５年のグランドオープンまでの思索と実践を記録した書籍「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ ｏｆ Ｇｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の一部を先行展示。１９６６年に開館したソニービルから現在のＧｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋへと継承・進化した６０年間を振り返る。

さらに、書籍「Ｄｏｃｕｍｅｎｔ ｏｆ Ｇｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋ Ｐｒｏｊｅｃｔ」の先行予約受け付けを展示コーナーで開始するほか、この６０年の節目に特別に制作された「Ｇｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋ １／３００ ｂｕｉｌｔ ｗｉｔｈ ＬＥＧＯ® ｂｒｉｃｋｓ」（制作：レゴ®認定プロビルダー 三井淳平）が販売される。

加えて、「１００．８０．６０．展」の期間中、Ｇｉｎｚａ Ｓｏｎｙ Ｐａｒｋの地下２階と地下１階の接続部にある青タイルギャラリーでは、ソニーグループ株式会社のデザイン部門であるクリエイティブセンターが、ソニー創立８０周年を記念したＰＯＰ‐ＵＰ展示シリーズ「８０． あなたと、ソニーの、ストーリー」の第１弾が同時開催される。

【プログラム概要】「１００．８０．６０．展」

▼日程：２０２６年４月２４日〜５月３１日

▼時間：１１：００〜１９：００（１８：３０最終入場）

▼料金：入場無料