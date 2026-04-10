ボカロ文化の大きなうねりを体感！回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の全貌が明らかに。全チケット販売もスタート

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4月30日から5月4日まで5日間にわたって開催されるイベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の参加アーティスト・クリエイター・パフォーマー約60名があらたに解禁。さらに全チケットが発売開始となった。

■2026年春「創作の輪」が横浜で共振！

『Project Circles -ミクたちとの共振-』は、4月30日～5月4日のゴールデンウィーク時期に、横浜・新高島駅周辺の6会場＝KT Zepp Yokohama、YOKOHAMA COAST garage+、Art Center NEW、コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい（Music Canvas エリア）、横浜シンフォステージを使用して開催される回遊型イベント。

初音ミクらバーチャルシンガーたちを起点に「音楽」「イラスト」「映像」「パフォーマンス」の創作の衝動が拡がり、交差し、ジャンルを超えて共振し合う「ボカロ文化（UGCカルチャー）」の大きなうねりを、横浜～新高島駅周辺の街中で体感できるフェスティバルとなる。

参加クリエイターは、ネットカルチャー・UGCの一端を担う、音楽作家・映像作家・演奏家・動画作家・DJ／リミキサー・イラストレーター・パフォーマーたち、総勢100名以上。

今回の発表では、多種多様なクリエイティブを堪能できるこの催しのうち「YOKOHAMA COAST garage+」に出演する約60組のクリエイターやCBCラジオとの特別企画の他、フェス全体のタイムテーブル、公式グッズラインナップが解禁された。

併せて「KT Zepp Yokohama」でのライブ公演のチケット一般発売もスタート。2026年春「創作の輪」が共振する横浜を、Project Circlesが彩る。

■あらたな解禁情報

1. 「KT Zepp Yokohama」ライブチケット一般発売開始

バラエティ豊かなボカロP楽曲やミクシンフォニー小編成によるライブセッションが楽しめる「KT Zepp Yokohama」各公演のチケット一般発売が、ローソンチケットにて開始。

2. 「YOKOHAMA COAST garage+」出演アーティスト約60組を一挙発表

DJを中心とした音楽イベントが繰り広げられる同会場に、ネットシーンで活躍する総勢約60組の多彩なクリエイターの出演が決定。 また、5月2日にはCBCラジオ『RADIO MIKU』による特別企画（※公開収録イベント等）の開催も決定。

3. タイムテーブル・タイムラインを全解禁

各会場のタイムテーブルおよびフェス全体のタイムライン、全体マップを公式サイトにて公開。回遊計画の作成に役立つこと必至。

4. 公式グッズラインナップ解禁

オフィシャルグッズの全ラインナップを公開。イベントビジュアル（Art by KEI、たま）を使用したアイテムをはじめ、多数のグッズが用意されている。販売会場や時間等の詳細は、公式サイトの「GOODS」ページを確認しよう。

5. 「日清食品」の協賛が決定

本フェスの協賛として、あらたに「日清食品」が決定。発売50周年を迎える「日清焼そばU.F.O.」とのコラボレーション企画などの展開を予定。続報にも注目だ。

■イベント情報

『Project Circles -ミクたちとの共振-』

04/30（木）～05/04（月・祝）

※4月30日は前夜祭＆PRESS DAY。プラネタリアの映像企画および一部展示は、5月10日まで継続予定。

【会場】

KT Zepp Yokohama

YOKOHAMA COAST garage+

Art Center NEW

コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

ヤマハミュージック 横浜みなとみらい

横浜シンフォステージ

■関連リンク

『Project Circles -ミクたちとの共振-』公式サイト

https://pjcircles.com/

『Project Circles -ミクたちとの共振-』公式X

https://x.com/pj_circles