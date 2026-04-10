MLB公式は9日（日本時間10日）、今季新たに使用される8球団の「シティコネクト」ユニフォームを発表。ファンから賛否両論の声が届いている。ブレーブスとパイレーツは多くの人気を集めたが、そのほかの球団では否定的な意見も数多く見られた。

■ブレーブスやパイレーツは概ね高評価も……

MLBの「シティコネクト」ユニフォームは、2021年にナイキとの協業で導入された特別企画で、本拠地の文化や歴史を反映したデザインにより都市との結びつきを表現した人気シリーズ。リーグのブランド強化や新規ファン獲得の施策と位置付けられている。7球団から始まり、現在は28球団まで拡大。伝統を重んじるヤンキースと、球団移転が控えるアスレチックスを除いた全球団で展開されている。

MLB公式は9日（同10日）、8球団の新作を発表。Xに寄せられたファンの反応では、ブレーブスとパイレーツが比較的高評価で「ベイビーブルー最高」「ガチで良い」「一番クールだね」と好意的な声が集まった。

一方で、パドレスファンからは「（前回の）ネオンカラーが最高だったのに…」という否定的な意見も。マニー・マチャド内野手からは「うーん、まあまあだね。格好良いよ。実際にフィールドで着てみるのが楽しみだね」と、やや歯切れの悪い返答も見られた。そのほかでは、ブルワーズにオリオールズ、レッズ、ロイヤルズ、レンジャーズは賛否両論と言ったところ。今週末から早くもお目見えとなりそうだ。

