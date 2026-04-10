初大河ドラマで斎藤義龍役・DAIGO、京都で“父の遺言状”に対面「本当に貴重なものですね…！」 『旅サラダ』で京都旅
タレント・アーティストのDAIGOが、あす11日放送の ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）に生出演。「家族旅が大好き」と語るDAIGOが、家族旅行のリサーチを兼ねて、春の京都を巡る2日間の旅へ出かける。
【画像】職員も驚く運転技術…制服姿のDAIGO
1日目は、家族で楽しめるスポットを徹底リサーチ。2日目は一転して、ゆったりとした「大人の1人旅」を堪能する。 最初に訪れたのは、日本最大級の車両収蔵・展示数を誇る京都鉄道博物館。ずらりと並んだ車両を前に「リサーチがてら行ってみたかったんですよ！」と期待に心を弾ませる。運転手気分を体験できる運転シミュレータでは、制服を着用して「出発進行〜！」とノリノリ。DAIGOの運転技術に職員が「すごい！」と驚く。
京都と言えば和菓子。江戸時代から220年以上続く老舗和菓子店では、ずっとやってみ
たかったという生菓子の手作り体験に挑戦する。この4月で放送5年目に突入した「DAIGOも台所」（毎週月〜金ひる1時30分から放送）でMCとして着実に料理の腕を上げているDAIGO。「料理番組をやっているので、そういうスキルも見せていきたいんですよ！」と意気込むが、はたしてその出来栄えは。感想を聞かれると、「妻や子どもたちに食べてもらいたいなっていう気持ちになりますね」とパパらしい一面をのぞかせる。
今年大河ドラマで戦国武将・斎藤義龍を演じたDAIGOは、斎藤家にゆかりのある「妙覺寺」を「改めて義龍のルーツを勉強したい」と訪問。「ここに義龍も来たってことですか!?」と驚く間もなく、父・斎藤道三が妙覺寺で住職をしていた義龍の弟に宛てた遺言状に対面。自らの所領を義龍ではなく、織田信長に譲ると記された歴史的な資料に、「本当に貴重なものですね…！」と感心する。
【画像】職員も驚く運転技術…制服姿のDAIGO
1日目は、家族で楽しめるスポットを徹底リサーチ。2日目は一転して、ゆったりとした「大人の1人旅」を堪能する。 最初に訪れたのは、日本最大級の車両収蔵・展示数を誇る京都鉄道博物館。ずらりと並んだ車両を前に「リサーチがてら行ってみたかったんですよ！」と期待に心を弾ませる。運転手気分を体験できる運転シミュレータでは、制服を着用して「出発進行〜！」とノリノリ。DAIGOの運転技術に職員が「すごい！」と驚く。
たかったという生菓子の手作り体験に挑戦する。この4月で放送5年目に突入した「DAIGOも台所」（毎週月〜金ひる1時30分から放送）でMCとして着実に料理の腕を上げているDAIGO。「料理番組をやっているので、そういうスキルも見せていきたいんですよ！」と意気込むが、はたしてその出来栄えは。感想を聞かれると、「妻や子どもたちに食べてもらいたいなっていう気持ちになりますね」とパパらしい一面をのぞかせる。
今年大河ドラマで戦国武将・斎藤義龍を演じたDAIGOは、斎藤家にゆかりのある「妙覺寺」を「改めて義龍のルーツを勉強したい」と訪問。「ここに義龍も来たってことですか!?」と驚く間もなく、父・斎藤道三が妙覺寺で住職をしていた義龍の弟に宛てた遺言状に対面。自らの所領を義龍ではなく、織田信長に譲ると記された歴史的な資料に、「本当に貴重なものですね…！」と感心する。