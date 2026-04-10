フランスからすごい才能が現れた。

１７歳のピアニスト、アリエル・ベックは天性の歌心と知的な分析力を併せ持ち、スケールの大きな演奏で聴き手を魅了する。５月３〜５日に東京・有楽町の東京国際フォーラムで開かれる「ラ・フォル・ジュルネ」音楽祭への出演を前に話を聞いた。（松本良一）

昨年初来日し、東京の「ラ・フォル・ジュルネ」音楽祭でシューマンのピアノ・ソナタ第１番ほかを弾いた。作曲家の甘やかな夢想が形となって次々と眼前に現れ、ひとつの物語を紡いでいく。その自然な呼吸、構成の見事さは、とても１６歳とは思えなかった。

「どんな音楽でも『言語化』することが大事だと思う。楽譜をじっくり読み解き、考古学者のように意味を探究していくと、音から音への必然的な移り行きが見えてきます」。その面白さに７歳で目覚めたと話す。これは天才肌と言うしかない。

バイオリン、チェロと共演したラベルのピアノ三重奏曲では、水際だった技巧だけでなく、フレーズの頂点を一瞬輝かせる即興的なひらめきで曲を盛り上げた。「ほかの楽器とピアノで対話しながら、音楽にさりげなく秘められた和声の妙趣を探すのが好きです」。直感のおもむくまま鍵盤（けんばん）の上を自由に飛び回る指は、ファンタジーそのものだった。

４歳で「いつの間にか」ピアノを弾くようになり、９歳で初リサイタル、１０歳でオーケストラと初共演。２０２３年からパリ国立高等音楽院で学んでいる。まだ学ぶことはあるのだろうか。「自分の音楽の好みがあるので、先生のマネはできない。何をどう弾くかの選択は新たな発見につながるので、常に飽きることがありません」と落ち着いた口調で語る。

今年は、５月３日午後５時４５分からホールＡでシューマンのピアノ協奏曲、５日午後９時半からホールＤ７でシューマンのピアノ五重奏曲を弾く。「音楽にアンバランスなところがあって難しいけれど、そこは腕の見せどころ」とほほえむ。

シューマンの「フモレスケ」ほかを録音した最初のＣＤ（ミラーレ）には、シューマンの主題による自作の変奏曲も入っている。「シューマンは一番のお気に入り。情熱的に愛しています！」。どんな愛にあふれたシューマンを聴かせてくれるだろうか。