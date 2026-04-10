『ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』にテレビシリーズキャスト集結 『ニンニンジャー』の重大発表も
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の主人公たち、遠野吠（演：冬野心央）、百夜陸王（演：鈴木秀脩）、暴神竜儀（演：神田聖司）、猛原禽次郎（演：松本仁）、一河角乃（演：志田こはく）が、TTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』（19日配信開始）に集結することが解禁となった。
【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ポスター
木村魁希演じる「熊手真白／先代ゴジュウウルフ」とともに戦う「先代ゴジュウジャー」たちのキャスト発表で盛り上がりを見せているTTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』。冬野ら『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズの主人公たちも総登場し、スーパー戦隊シリーズ一旦の締めくくりに相応しい作品となった。また、メッセージ動画も到着した。
また、『ポーラー・ビギニング』より一足早く、12日に配信開始となる『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』1回戦第4試合では「先代ゴジュウジャー」たちが集結し、「ポーラー・ビギニング」チームとして参戦。その対戦相手は、『手裏剣戦隊ニンニンジャー』のテレビ放送10周年を経て久々に集合した「ニンニンジャー」チーム。その『ニンニンジャー』チームからはある重大発表が？
TTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』、TTFC10周年記念企画『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』も見逃せない。
【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ポスター
木村魁希演じる「熊手真白／先代ゴジュウウルフ」とともに戦う「先代ゴジュウジャー」たちのキャスト発表で盛り上がりを見せているTTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』。冬野ら『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズの主人公たちも総登場し、スーパー戦隊シリーズ一旦の締めくくりに相応しい作品となった。また、メッセージ動画も到着した。
TTFCオリジナル『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』、TTFC10周年記念企画『全東映特撮 あっち向いてホイ野球選手権大会』も見逃せない。