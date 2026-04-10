２０００年代後半に活躍した若手４人による弦楽四重奏団「ジュピター・カルテット・ジャパン」が、活動休止を経て１５年ぶりに再びコンサートを開く。

それに合わせ、１１年にＢＳ朝日で放送されて高い評価を受けたドキュメンタリー「カルテットという名の青春」の劇場版＝写真は作中の一場面＝が作られ、きょう３日からシネスイッチ銀座ほかで順次、全国公開される。

メンバーは現在も第一線で活躍するバイオリンの植村太郎と佐橘マドカ、ビオラの原麻理子、チェロの宮田大。映画は当時２０代前半だった４人がコンクールめざして一丸となって音楽に打ち込む様子を追い、四重奏を究める難しさ、そこから得られるかけがえのない体験と音楽家としての成長過程をリアルに映し出す。

映画を見た宮田は「一生懸命だったあの時の記憶がよみがえった。自分は変わっていないけれど、４人が再会して演奏すれば、それぞれの人生経験が音楽により深みを与えてくれるのでは」と話す。

監督の浅野直広は「４０代になった彼らが再会した時、何が変わっているのか。昨年から続編となるドキュメンタリーを撮影している」と明かす。

１８日の「東京・春・音楽祭」での公演は売り切れだが、撮影中の続編は映画公開に続いて年内にもＢＳ朝日で放送を予定している。