欧州宇宙機関から提供された衛星画像。サウジアラムコの重要なアブカイクの処理施設から8日に立ち上る巨大な黒煙が写っている/European Space Agency/Copernicus

（CNN）サウジアラビアの国営サウジ通信は匿名のエネルギー省当局者の話として、重要な「東西パイプライン」を含む石油・ガス施設が攻撃を受けたことが確認されたと報じた。

報道は9日付で、攻撃が発生した日時には言及しなかった。

CNNが先日報じたように、欧州宇宙機関（ESA）から提供された人工衛星画像には、8日にイランによる攻撃があったと報じられた後、国営石油会社サウジアラムコのアブカイクの処理施設から立ち上る炎や黒煙が捉えられている。火災の原因は現時点では不明。

この衛星画像は現地時間8日午前10時ごろ、トランプ米大統領が米国とイランの間の2週間の停戦を発表したわずか数時間後に撮影された。

サウジアラムコによると、アブカイクの施設はサウジ東部に位置する世界最大の原油安定化プラントで、世界の石油供給のおよそ5％を扱っている。東西パイプラインの起点でもある。

全長1200キロの東西パイプラインはホルムズ海峡を迂回（うかい）するこの地域の二つのルートのうちの一つ。ホルムズ海峡ではイランでの戦争の影響で、貿易に大きな混乱が生じている。

CNNはサウジアラムコにコメントを求めている。