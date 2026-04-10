ガールズグループILLITのWONHEE（ウォンヒ、18）が10日、都内でコスメブランド「rom＆nd」の新商品発表会に登壇した。

来日したウォンヒは、グレーのミニ丈ワンピースにピンクのシャツ、メガネを合わせたスタイルで登壇。日本語で「こんにちは、ウォンヒです。よろしくお願いします」と流ちょうにあいさつした。

11日から3日間、東京・ラフォーレミュージアム原宿で同ブランドの体験型ポップアップイベントが開催される。オフィスをコンセプトとしたイベントでもあり、ウォンヒは「アイドル課」の課長として新商品「ジューシーフラッシュリップオイル」の魅力を、パネルを使いながら報道陣に向けてプレゼン。韓国語で「私も撮影で使ってみて、艶感が画面から飛び出してくるような感じでした」と使用感を語りつつ、時には日本語で「全然新しいリップオイルです！」と商品をアピールした。

ブランドの魅力について「全部大好きですけど『rom＆nd』ならではの明るくて透明感のあるカラーが大好きです」と語り、「子どもの頃から大好きだった『rom＆nd』のモデルになれて本当に不思議な、うれしい気持ちでいっぱいです。コスメを愛する代表として素晴らしい商品をもっともっと広めていけるよう頑張りたいです」と意気込んだ。

10年間ブランドのイメージモデルを務めた女優のジヨンも登壇。