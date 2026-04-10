「アウターなし」の日はこれ！【ユニクロ】着るだけでシャレる♡「値下げニット」
過ごしやすい気候になってきたここ最近。アウターなしで出かけられる暖かな日は、シャレ見えを狙えるトップスを選びたい！ そこで今回は、カジュアルに着こなしやすいボーダー柄トップスを【ユニクロ】からピックアップ。今なら値下げ価格で手に入ります。おしゃれさんの最旬コーデもぜひ参考にしてみて。
シンプルコーデもサマになるボーダー柄セーター
【ユニクロ】「3Dコットンクルーネックボリュームスリーブセーター」\1,990（税込・セール価格）
1枚でサマ見えが狙えるボーダー柄のセーター。丸みのあるシルエットとボリュームスリーブが、カジュアルな中にも女性らしさを感じさせます。シンプルなボトムス合わせでもおしゃれに決まり、ワードローブに備えておくと今の時期に活躍しそう。プラスワンアイテムとして、肩掛けや腰巻きするのもおすすめです。
差し色をプラスして着映え感アップ
こちらは色違いのオフホワイト。シンプルにジーンズを合わせるだけで、春らしく爽やかなコーデに。物足りなさを感じたときは、@shocogram__さんのようにカラートップスを肩掛けすると、アクセントになってくれます。
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※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。
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writer：Emika.M