「アウターなし」の日はこれ！【ユニクロ】着るだけでシャレる♡「値下げニット」

過ごしやすい気候になってきたここ最近。アウターなしで出かけられる暖かな日は、シャレ見えを狙えるトップスを選びたい！ そこで今回は、カジュアルに着こなしやすいボーダー柄トップスを【ユニクロ】からピックアップ。今なら値下げ価格で手に入ります。おしゃれさんの最旬コーデもぜひ参考にしてみて。

シンプルコーデもサマになるボーダー柄セーター

【ユニクロ】「3Dコットンクルーネックボリュームスリーブセーター」\1,990（税込・セール価格）

1枚でサマ見えが狙えるボーダー柄のセーター。丸みのあるシルエットとボリュームスリーブが、カジュアルな中にも女性らしさを感じさせます。シンプルなボトムス合わせでもおしゃれに決まり、ワードローブに備えておくと今の時期に活躍しそう。プラスワンアイテムとして、肩掛けや腰巻きするのもおすすめです。

差し色をプラスして着映え感アップ

こちらは色違いのオフホワイト。シンプルにジーンズを合わせるだけで、春らしく爽やかなコーデに。物足りなさを感じたときは、@shocogram__さんのようにカラートップスを肩掛けすると、アクセントになってくれます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M