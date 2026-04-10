「にしたんクリニック」が東京宝塚劇場で宝塚歌劇団２０００人規模貸切公演を報告した。西村誠司社長が１０日、自身のＴｉｋＴｏｋで、３月２８日に宝塚歌劇団・星組公演の貸切イベントを開催したことを報告した。

今回の貸切公演は、星組新トップコンビ（暁千星・詩ちづる）のお披露目となる注目作「恋する天動説」「ＤＹＮＡＭＩＣ ＮＯＶＡ」。クリニックに通う患者やその家族ら日頃支えてくれている人々へ「体験として還元したい」という考えから「日本が誇る最高峰のエンターテインメント」と西村社長が位置づける宝塚への強い思いから実現した。

昨年１１月に開催した８５０人規模の謝恩パーティーでは「関係者全員に価値提供ができなかった」という課題があり、より多くの人に直接“感謝”を届ける手段として、宝塚貸切という形に踏み切った。高須クリニックの高須克弥院長も最前列で観覧した。

１９６０年代英国を舞台にしたロマンチック・コメディ「恋する天動説」と“新星誕生”をテーマにしたエネルギッシュなレビュー「ＤＹＮＡＭＩＣ ＮＯＶＡ」の２本立て。公演中には主演・暁千星がアドリブで「このホテル、“にしたんクリニック”が入ってるんだ〜」と発言する一幕もあり、会場は笑いに包まれるなど、貸切ならではの特別演出が実現した。