笹川スポーツ財団（東京・港区）は９日、「子ども・青少年のスポーツライフ・データ２０２５」の刊行に伴う記者発表会を行い、４〜２１歳を対象にしたスポーツライフに関する調査結果を報告した。

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「４〜１１歳の運動・スポーツ実施頻度群」の項目では「運動しない小学生」が増加傾向にあるデータが示された。

「非実施群」（過去１年間にまったく運動・スポーツをしなかった※授業や運動会など除く）、「低頻度群（年１回以上週３回未満）」の合計の割合は２８・２％。２１年の調査から７・１％増加した。男子は２４・１％、女子は３２・９％となっており、特に女子児童の運動離れが顕著となっている。

なお、運動・スポーツの種目では、男子で鬼ごっこ、ドッジボール、サッカー、水泳、女子では鬼ごっこ、なわとび、ブランコ、水泳、鉄棒などが上位だった。

◆子ども・青少年のスポーツライフ・データ２０２５ 子どもの運動能力の低下などの社会課題を背景に、０１年に「１０代のスポーツライフに関する調査」が開始。０９年から４〜９歳、１７年から１９〜２１歳も調査対象。今回の調査では訪問留置法による質問紙調査（個別聴取法併用）により、全国の市町村から４〜２１歳を対象に実施。有効回収数は４〜１１歳が１３２０人、１２〜２１歳が１４３８人。調査期間は２５年６月２８日〜７月２３日。