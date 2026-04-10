テレビのワイドショーなどでたびたび取り上げられる「多摩川格差」。多摩川をはさんだ東京都と神奈川県川崎市の間では、子育て支援や教育支援などの施策に差があることが問題となっています。こうした状況の背景には、「利子割問題」という日本の税制における構造的な課題が潜んでいます。本記事では、多摩川格差をはじめとする税収偏在問題の背景と国の対応、そして「清算制度」における問題点を整理します。

周辺三県が国に申し入れ…都への税収集中が生む「多摩川格差」

最近、テレビのニュースなどで「多摩川格差」という言葉をよく目にします。これは、多摩川をはさむ東京都と神奈川県川崎市の間で、子育て支援や教育支援などの施策に格差があり、川崎市民のなかには東京都の政策を羨む声がある、という状況を指す言葉です。

同様のケースは練馬区と隣接する埼玉県新座市でも起こっており、埼玉県側から東京都へ引っ越す家族もいるとされています。

このような事態を解消すべく、2025年8月、東京都に隣接する埼玉県・神奈川県・千葉県の知事は、財務省と総務省に申し入れを行っています。

この申し入れでは、東京都と周辺自治体が打ち出す施策に地域間格差が生じていることや、大企業が東京都に本店や事業所を設けるために東京都への税収集中が進んでいることなどを指摘し、地方一般財源の総額の確保・充実を求めました。

税収偏在是正へ、国が制度見直し

この点について総務省は以前から地方税制全体の見直しを進めており、2025年2月には「地方税制のあり方に関する検討会」を立ち上げ、利子割問題を含む地方税制の課題について議論を進め、2025年7月に中間報告書を公表しました。

報告書では、利子割納税について、これまでの金融機関等の所在地に基づく仕組みに代えて、利子と相関性が高い所得に関する課税データに基づき、都道府県間で税収を調整する「清算制度」を設ける案が示されています。

利子所得は、原則として利子所得の金額に一律15.315％（他に地方税5％）の税率を乗じて算出した所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する「源泉分離課税」とされています。

こうした動きを受け、令和8（2026）年度税制改正大綱では、利子割問題に加えて、法人2税（法人住民税・法人事業税）と固定資産税についても必要な措置を検討することが明記されました。法人2税については令和9（2027）年度に、固定資産税については令和9年度以降に結論を出すとされています。

これに対し、東京都の小池百合子知事は「また東京を狙い撃ち」と強く反発しています。

令和8年税制改正大綱における「清算制度」の“問題点”

令和8（2026）年度税制改正大綱では、道府県民税利子割に清算制度を導入することとし、次の措置を講ずることとなりました。

（1）都道府県は、当該都道府県に納入された利子割額から徴収取扱費に相当する額を控除した額を、各都道府県ごとの清算基準額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の都道府県に係る額を他の都道府県に対し、それぞれ支払うものとする。

（2）（1）により他の都道府県に支払うべき金額と他の都道府県から支払を受けるべき金額は、関係都道府県間で、それぞれ相殺するものとする。

（3）清算基準額は、各都道府県ごとに、当該都道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前3年内の各年に係るものを平均した額とする。

ただし、この清算制度にはいくつかの問題点があります。

まず、上記の動向は、総務省が管轄する地方税の再配分に関するものであり、財務省が管轄する利子所得課税そのものの見直しには踏み込んでいません。

利子所得の課税は、第二次世界大戦後の「シャウプ勧告」による総合課税、その後の源泉分離課税への移行など、制度改正を重ねてきました。昭和38（1963）年には「少額預金等に係る利子所得の非課税制度」（マル優制度）が創設されましたが、平成19（2007）年に原則廃止となっています。

この背景には、戦後の日本経済が関係しています。戦後、日本経済の復興期には、企業が銀行から資金を借りて事業を再建する「間接金融」が大きな役割を果たしました。こうした状況のなかで、銀行に資金を集めるためには国民の貯蓄が不可欠だったことから、政府は貯蓄を促す目的で利子に対する税制上の優遇措置を講じてきました。

しかし、マル優制度の乱用が問題視され、昭和55（1980）年にはグリーンカード制度が提案されたものの廃止され、昭和62（1987）年に現行の分離課税制度が導入されました。

現行制度の導入は、マル優制度の乱用防止が主な趣旨でしたが、他方で富裕層にとっては源泉分離課税が一定の優遇措置として機能している側面もあります。長く続いた低金利期が終わり、現在は利子率が上昇傾向にあるからです。

また、検討が進む「給付付き税額控除」の適用要件として、資産所得の有無が問題視されています。しかし、資産所得を正確に把握するにはマイナンバー制度のさらなる普及が必要であることから、資産所得の有無は適用要件から除外される見通しです。

とはいえ、シャウプ勧告にあるように、源泉徴収を行ったうえで総合課税とする方式も、今後検討されるべきではないでしょうか。

この見直しが実現すれば、富裕層への課税が強化されるとともに、「貯蓄から投資へ」という政府方針を間接的に後押しすることになりそうです。

矢内一好

国際課税研究所

首席研究員