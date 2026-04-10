【最終回】『ノマドランド』のクロエ・ジャオ監督による名作誕生譚『ハムネット』。心をえぐり、また癒やす傑作

イラストレーターのともゑさんが心に響く作品をイラストにしてきたシリーズの、最終回にふさわしい作品

『ハムネット』(2025) Hamnet 上映時間：2時間6分／イギリス・アメリカ

製作総指揮・監督・脚本（共同）：クロエ・ジャオ

出演：ジェシー・バックリー、ポール・メスカル、エミリー・ワトソン 他

シェイクスピアには11歳で夭逝したハムネットという息子がいた。名作『ハムレット』との関連は…？ その疑問を元にしたマギー・オファーレルの同名小説を、『ノマドランド』(2020)のクロエ・ジャオ監督が映画化。ワイルドな鷹匠の娘（バックリー）を主人公に、若きラテン語教師（メスカル）との出会いからグローブ座での『ハムレット』初演までの、喜びと痛みに満ちた年月を描く。バックリーは今年のアカデミー主演女優賞を受賞した。創作がいかに犠牲を必要とするか、しかしまた、いかに人を救うか。これまた‘描き手’であるともゑさんもまた、大いに共感したもよう。見るべき1本だ。