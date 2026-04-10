コース記録タイの稲垣那奈子が単独首位発進 渋野日向子は57位
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 初日◇10日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。25歳の稲垣那奈子が7バーディ・ボギーなしで回り、トーナメントコースレコードタイの「65」をマーク。7アンダー・単独首位発進を決めた。
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6アンダー・2位に小林光希。5アンダー・3位タイに吉田鈴と大出瑞月、4アンダー・5位タイには昨年覇者の安田祐香ら6人が続いた。今季日本ツアー初戦の渋野日向子は1バーディ・2ボギーの「73」。1オーバー・57位タイで滑り出した。渋野と同組の竹田麗央、小祝さくらはともに3アンダー・11位タイで初日を終えた。2週連続優勝を狙う高橋彩華、18歳ルーキーの伊藤愛華らは2アンダー・20位タイで2日目に臨む。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。【第1ラウンドの上位成績】1位：稲垣那奈子（-7）2位：小林光希（-6）3位：吉田鈴（-5）3位：大出瑞月（-5）5位：安田祐香（-4）5位：岡山絵里（-4）5位：ウー・チャイェン（-4）5位：皆吉愛寿香（-4）5位：森井あやめ（-4）5位：池ヶ谷瑠菜（-4）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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