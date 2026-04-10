選手にカメラを向けて「はい、チーズ！」 安田祐香は両手でピース、都玲華と六車日那乃は2人でハート、渋野日向子がとったポーズは…？
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」のプロアマ大会を終えた選手たちにカメラを向けて「はい、チーズ！」と声をかけると、どのようなポーズで応えてくれるのかを1本の動画にまとめて投稿した。
【動画】カメラにポーズ、あなたはピース派？ ハート派？ それ以外？
最初に登場したのは、今季日本ツアーには初参戦の渋野日向子だ。両手の人差し指と親指で構図を決めるフレーミングのような四角形を作ると、片目を閉じてカメラを見つめてきた。昨年から米国女子ツアーを主戦場とする竹田麗央は左手でピース、昨年の本大会覇者の安田祐香は両手でピースだった。菅沼菜々は両手の指でハートを作るお馴染みのポーズ。都玲華と六車日那乃は2人で腕を交差させて大きなハートを作ったが、思うようにできなかったのか大笑い。この2人だけやり直しで再度、同じポーズを作ってみせた。ルーキーイヤーで臨んだ昨年のステップ・アップ・ツアーで3勝を挙げて明治安田ステップ・ランキング1位となり、今季前半戦のツアー出場権を獲得した大久保柚季は両手で指ハート。昨年のプロテストに合格したルーキーの藤本愛菜と倉林紅は手をつなぎながら、2人で仲よくハートを作ってみせた。吉田鈴は両手の人差し指を頬に当ててポーズ。この他、青木瀬令奈、蛭田みな美、植竹希望、中村果乃もそれぞれのポーズでカメラマンの要望に応えていた。投稿を見たファンも「オモしろいっすね」「最高 癒される〜」と楽しい動画を大喜び。そして贔屓の選手に熱い声援を送っていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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