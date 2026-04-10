LDH JAPAN、福井県の中学・高校にダンス部設立 EXILE松本利夫が講師に
LDH JAPANは、福井県・福井工業大学附属福井高等学校・福井中学校と連携し、ダンス部を創設することを発表。10日、同社で調印式を行った。
【写真】スーツで登場！EXILE・松本利夫がダンス講師に
同校を運営する学校法人・金井学園は、ダンスを通して生徒の多様な個性と創造性を育む新たな取り組みを推進するため、エンターテインメントスクール「EXPG STUDIO」等を運営するLDH JAPANと、ダンスレッスンに関する基本契約を締結した。LDH JAPANが学校法人と提携するのは、浦和学院高等学校・明星学園に続いて2例目。西日本の学校法人としては今回が初の取り組みとなる。
今回の連携に伴い、2校にダンス部を創設し、LDH JAPANが特別カリキュラムレッスンを提供する。EXILEの松本利夫が講師として生徒に指導する。
調印式には、金井学園の理事長・金井兼氏、 ダンス部監督の杉田美瑛氏、「EXPG STUDIO」を運営するexpg family 代表取締役社長・森山賢氏、EXILEの松本が参加。
森山氏は「教育の現場に参加することをとても感謝しています。学びの場において、我々のエンターテインメントの知見を活かしていけることに大きな意義を感じている」とコメント。
松本は講師として月に2回ほど学校に足を運んでレッスンをするといい「生徒の皆さんいろんなことを教えていくことができるんじゃないかと自分からこのプロジェクト立候補しました」とやる気十分。
「僕が入ったからにはダンスの技術だけじゃなく、人を育てるということをしていきたい。どうやったら夢を持てるのか、夢を見つける方法、夢を追い続けるモチベーションを上げ方、そういったことを丁寧にお話しさせていただければと思いますし、部活としてやるからには日本一を目標にやっていきたい」と決意を語った。
【写真】スーツで登場！EXILE・松本利夫がダンス講師に
同校を運営する学校法人・金井学園は、ダンスを通して生徒の多様な個性と創造性を育む新たな取り組みを推進するため、エンターテインメントスクール「EXPG STUDIO」等を運営するLDH JAPANと、ダンスレッスンに関する基本契約を締結した。LDH JAPANが学校法人と提携するのは、浦和学院高等学校・明星学園に続いて2例目。西日本の学校法人としては今回が初の取り組みとなる。
調印式には、金井学園の理事長・金井兼氏、 ダンス部監督の杉田美瑛氏、「EXPG STUDIO」を運営するexpg family 代表取締役社長・森山賢氏、EXILEの松本が参加。
森山氏は「教育の現場に参加することをとても感謝しています。学びの場において、我々のエンターテインメントの知見を活かしていけることに大きな意義を感じている」とコメント。
松本は講師として月に2回ほど学校に足を運んでレッスンをするといい「生徒の皆さんいろんなことを教えていくことができるんじゃないかと自分からこのプロジェクト立候補しました」とやる気十分。
「僕が入ったからにはダンスの技術だけじゃなく、人を育てるということをしていきたい。どうやったら夢を持てるのか、夢を見つける方法、夢を追い続けるモチベーションを上げ方、そういったことを丁寧にお話しさせていただければと思いますし、部活としてやるからには日本一を目標にやっていきたい」と決意を語った。