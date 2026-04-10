韓国の薬局で肌診断ができる!?日本語OKのおすすめ薬局＆買うべきアイテムまとめ【ハングクTIMES Vol.254】
皆さまこんにちは。美容が好きすぎて韓国に移住した、美容ライターの峰岸真由です。
【写真】これでわかるの？簡単に操作できる肌診断機
韓国では「オリーブヤング」などのコスメショップももちろん人気ですが、実は最近“薬局コスメ”も注目を集めています。
韓国の一部の薬局では、店内に肌診断機が設置されており、自分の肌状態をチェックすることができます。その結果をもとに、自分に合ったスキンケアやインナーケアをゲット。さらに、日本語対応が可能な店舗も増えており、韓国語が不安な方でも安心して訪れることができるのもうれしいポイントです！
そこで今回は、韓国在住美容ライター峰岸が、肌診断ができる日本語対応が可能なおすすめ薬局と、そこで購入できる注目の美容アイテムをご紹介します。
韓国旅行で「どこで何を買えばいいの？」と迷っている方や、自分に合った美容アイテムを見つけたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね！
■日本語OK！肌診断ができるおすすめ薬局
今回ご紹介するのは、韓国で人気の薬局「レディヤング薬局」。弘大、明洞に2店舗、江南、聖水と全5店舗を展開しており、いずれも観光地に位置しているため、旅行中に立ち寄りやすいのも魅力のひとつです。
中でも今回は、韓国でも話題のエリア・聖水（ソンス）にある店舗を訪問しました。トレンドスポットとして注目されているエリアということもあり、店内は明るく清潔感のある空間。さらに、駅から徒歩1分とアクセスも良く、初めての方でも入りやすい雰囲気になっています。
さらに、日本語対応が可能なため、韓国語が不安な方でも心配不要。店内には肌診断機も設置されており、自分の肌状態をチェックしながら、その場で自分に合った美容アイテムを見つけることができます。
実際にレディヤング薬局で肌診断を体験してきたので、ここからはその流れをご紹介していきます！
▼information
レディヤング薬局 聖水店
住所：ソウル特別市 城東区 聖水一路 6-47
最寄駅：地下鉄2番線「聖水（ソンス）駅」4番出口から徒歩約1分
営業時間：10:00〜23:00
定休日：年中無休
■実際に体験した肌診断の流れ
ここからは、肌診断の実際の流れをご紹介します！
レディヤング薬局では、店内に設置された肌診断機を使って、誰でも簡単に肌状態をチェックすることができます。操作はとてもシンプルで、日本語にも対応しているため、韓国語が分からなくても日本語で操作可能です。
肌診断は、機械の前に立って顔写真を撮影するだけ。数分ほどで、毛穴やニキビ、肌トーンなど、細かい項目ごとに肌の状態を分析した結果が表示されます。
実際に私も体験してみたところ、部位ごとに数値で結果が出るだけでなく、現在の肌状態がどの年代レベルなのかまで分かるのが印象的でした。
さらに、診断結果をもとに、自分の肌に合ったスキンケアやインナーケアを提案してもらえるため、「何を選べばいいか分からない」という方にもぴったりです。
■薬局で見つけたおすすめ美容アイテム
ここからは、レディヤング薬局で実際に購入してよかった美容アイテムを、韓国在住美容ライターの視点で3つご紹介していきます！
実は今回、たくさん購入してしまい3つに絞るのは大変だったのですが、スキンケア編、インナーケア編、パック編に分けて厳選しました。肌診断の結果をもとに選んだアイテムなので、自分に合った美容ケアができたと実感しています。
■目元のくすみ＆ハリケアに！話題のアイパッチ
まずはスキンケアアイテムからご紹介します！
こちらは、リフティングとトーニングを同時にかなえてくれるアイケアアイテムで、目元のくすみやハリ不足が気になる方におすすめです。
▼information
「PHARMAtique リフトーニングアイパッチ 5枚入」3万5000ウォン
店頭で人気No.1として紹介されていたのが気になり、実際に購入してみたのですが、使ってみて納得の商品でした。さらに、今年登場したばかりの新商品で、レディヤング薬局でのみ購入できる限定アイテムという点も魅力のひとつ。
実際に使ってみると、しっかりと肌に密着してくれるのでずれにくく、ながらケアにもぴったり。使用後は、目元がふっくらとしたようなハリ感を感じられました。
特に、疲れが出やすい目元を集中的にケアしたい方や、メイク前の仕込みとして使いたい方におすすめのアイパッチです。
■飲むPDRNで内側からケア！コラーゲン配合の美容ゼリー
次に、インナーケアアイテムをご紹介します！
こちらは、PDRNとコラーゲンを同時に摂取できるゼリータイプのインナーケア。内側からハリや弾力をサポートしてくれるアイテムで、スキンケアに加えて美容成分を口から取り入れたい方におすすめです。
▼information
「PHARMAtique PDRNダーマブースターゼリー 28個入り」5万2000ウォン
レディヤング薬局でも大きく展開されており、目を引いたのがきっかけで購入してみたのですが、手軽においしく取り入れられる点がとても魅力的でした。
さらに、こちらも今年発売されたばかりの新商品で、韓国でも注目を集めています。PHARMAtiqueから登場したインナーケア製品で、レディヤング薬局でのみ購入できる限定商品なんだとか。
ゼリータイプなので食べやすく、外出先や旅行中でも続けやすいのもうれしいポイント。グレープやブルーベリーのフレーバーで、美容ケアをしながらおいしく続けられるのも魅力です。ちょっと小腹が空いた時のデザート代わりにも！
スキンケアだけでなく、内側からのケアも意識したい方にぴったりです。
■肌コンディションを整える！集中ケアにおすすめのシートマスク
最後は、シートマスクをご紹介します！
PDRNやナイアシンアミド、コラーゲン、CICA成分などを配合したシートマスク。乾燥や外的ダメージを受けた肌をやさしくケアしながら、肌トーンやハリ、ゆらぎケアまでまとめてアプローチしてくれます。さらに、首元まで一緒にケアできるネックパックが付いているのもうれしいポイントです。
▼information
「Dr.Reju-All アドバンスドPDRNリジュビネイティング シートマスク 4枚入り」2万ウォン
レディヤング薬局では人気No.2として紹介されており、パック好きの私が気になって、思わず手に取ったアイテムです。
パック使用後は、肌がしっとりとうるおい、その後のスキンケアもなじみやすくなったように感じました。旅行やフライト後など、肌のコンディションが乱れやすいときの集中ケアにも。
また、こちらはQoo10公式サイトでも購入できるため、韓国まで行けない方でもチェックしやすいシートマスクです。
■韓国の薬局で見つける“自分に合う美容”
レディヤング薬局では、肌診断をもとに自分に合ったアイテムを選べるだけでなく、ここでしか手に入らない限定アイテムや最新の美容アイテムに出会えるのも魅力のひとつです。
スキンケアからインナーケアまで、外側と内側の両方からアプローチできるのも韓国ならでは。実際に肌診断を受けることで、自分の肌に本当に合う美容ケアを見つけるきっかけにもなりました。
韓国旅行の際は、ぜひ薬局にも立ち寄って、自分に合った美容アイテムを見つけてみてくださいね！
（取材・文：峰岸真由）
【写真】これでわかるの？簡単に操作できる肌診断機
韓国では「オリーブヤング」などのコスメショップももちろん人気ですが、実は最近“薬局コスメ”も注目を集めています。
韓国の一部の薬局では、店内に肌診断機が設置されており、自分の肌状態をチェックすることができます。その結果をもとに、自分に合ったスキンケアやインナーケアをゲット。さらに、日本語対応が可能な店舗も増えており、韓国語が不安な方でも安心して訪れることができるのもうれしいポイントです！
韓国旅行で「どこで何を買えばいいの？」と迷っている方や、自分に合った美容アイテムを見つけたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね！
■日本語OK！肌診断ができるおすすめ薬局
今回ご紹介するのは、韓国で人気の薬局「レディヤング薬局」。弘大、明洞に2店舗、江南、聖水と全5店舗を展開しており、いずれも観光地に位置しているため、旅行中に立ち寄りやすいのも魅力のひとつです。
中でも今回は、韓国でも話題のエリア・聖水（ソンス）にある店舗を訪問しました。トレンドスポットとして注目されているエリアということもあり、店内は明るく清潔感のある空間。さらに、駅から徒歩1分とアクセスも良く、初めての方でも入りやすい雰囲気になっています。
さらに、日本語対応が可能なため、韓国語が不安な方でも心配不要。店内には肌診断機も設置されており、自分の肌状態をチェックしながら、その場で自分に合った美容アイテムを見つけることができます。
実際にレディヤング薬局で肌診断を体験してきたので、ここからはその流れをご紹介していきます！
▼information
レディヤング薬局 聖水店
住所：ソウル特別市 城東区 聖水一路 6-47
最寄駅：地下鉄2番線「聖水（ソンス）駅」4番出口から徒歩約1分
営業時間：10:00〜23:00
定休日：年中無休
■実際に体験した肌診断の流れ
ここからは、肌診断の実際の流れをご紹介します！
レディヤング薬局では、店内に設置された肌診断機を使って、誰でも簡単に肌状態をチェックすることができます。操作はとてもシンプルで、日本語にも対応しているため、韓国語が分からなくても日本語で操作可能です。
肌診断は、機械の前に立って顔写真を撮影するだけ。数分ほどで、毛穴やニキビ、肌トーンなど、細かい項目ごとに肌の状態を分析した結果が表示されます。
実際に私も体験してみたところ、部位ごとに数値で結果が出るだけでなく、現在の肌状態がどの年代レベルなのかまで分かるのが印象的でした。
さらに、診断結果をもとに、自分の肌に合ったスキンケアやインナーケアを提案してもらえるため、「何を選べばいいか分からない」という方にもぴったりです。
■薬局で見つけたおすすめ美容アイテム
ここからは、レディヤング薬局で実際に購入してよかった美容アイテムを、韓国在住美容ライターの視点で3つご紹介していきます！
実は今回、たくさん購入してしまい3つに絞るのは大変だったのですが、スキンケア編、インナーケア編、パック編に分けて厳選しました。肌診断の結果をもとに選んだアイテムなので、自分に合った美容ケアができたと実感しています。
■目元のくすみ＆ハリケアに！話題のアイパッチ
まずはスキンケアアイテムからご紹介します！
こちらは、リフティングとトーニングを同時にかなえてくれるアイケアアイテムで、目元のくすみやハリ不足が気になる方におすすめです。
▼information
「PHARMAtique リフトーニングアイパッチ 5枚入」3万5000ウォン
店頭で人気No.1として紹介されていたのが気になり、実際に購入してみたのですが、使ってみて納得の商品でした。さらに、今年登場したばかりの新商品で、レディヤング薬局でのみ購入できる限定アイテムという点も魅力のひとつ。
実際に使ってみると、しっかりと肌に密着してくれるのでずれにくく、ながらケアにもぴったり。使用後は、目元がふっくらとしたようなハリ感を感じられました。
特に、疲れが出やすい目元を集中的にケアしたい方や、メイク前の仕込みとして使いたい方におすすめのアイパッチです。
■飲むPDRNで内側からケア！コラーゲン配合の美容ゼリー
次に、インナーケアアイテムをご紹介します！
こちらは、PDRNとコラーゲンを同時に摂取できるゼリータイプのインナーケア。内側からハリや弾力をサポートしてくれるアイテムで、スキンケアに加えて美容成分を口から取り入れたい方におすすめです。
▼information
「PHARMAtique PDRNダーマブースターゼリー 28個入り」5万2000ウォン
レディヤング薬局でも大きく展開されており、目を引いたのがきっかけで購入してみたのですが、手軽においしく取り入れられる点がとても魅力的でした。
さらに、こちらも今年発売されたばかりの新商品で、韓国でも注目を集めています。PHARMAtiqueから登場したインナーケア製品で、レディヤング薬局でのみ購入できる限定商品なんだとか。
ゼリータイプなので食べやすく、外出先や旅行中でも続けやすいのもうれしいポイント。グレープやブルーベリーのフレーバーで、美容ケアをしながらおいしく続けられるのも魅力です。ちょっと小腹が空いた時のデザート代わりにも！
スキンケアだけでなく、内側からのケアも意識したい方にぴったりです。
■肌コンディションを整える！集中ケアにおすすめのシートマスク
最後は、シートマスクをご紹介します！
PDRNやナイアシンアミド、コラーゲン、CICA成分などを配合したシートマスク。乾燥や外的ダメージを受けた肌をやさしくケアしながら、肌トーンやハリ、ゆらぎケアまでまとめてアプローチしてくれます。さらに、首元まで一緒にケアできるネックパックが付いているのもうれしいポイントです。
▼information
「Dr.Reju-All アドバンスドPDRNリジュビネイティング シートマスク 4枚入り」2万ウォン
レディヤング薬局では人気No.2として紹介されており、パック好きの私が気になって、思わず手に取ったアイテムです。
パック使用後は、肌がしっとりとうるおい、その後のスキンケアもなじみやすくなったように感じました。旅行やフライト後など、肌のコンディションが乱れやすいときの集中ケアにも。
また、こちらはQoo10公式サイトでも購入できるため、韓国まで行けない方でもチェックしやすいシートマスクです。
■韓国の薬局で見つける“自分に合う美容”
レディヤング薬局では、肌診断をもとに自分に合ったアイテムを選べるだけでなく、ここでしか手に入らない限定アイテムや最新の美容アイテムに出会えるのも魅力のひとつです。
スキンケアからインナーケアまで、外側と内側の両方からアプローチできるのも韓国ならでは。実際に肌診断を受けることで、自分の肌に本当に合う美容ケアを見つけるきっかけにもなりました。
韓国旅行の際は、ぜひ薬局にも立ち寄って、自分に合った美容アイテムを見つけてみてくださいね！
（取材・文：峰岸真由）