石井杏奈 （C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/10】女優の石井杏奈が4月9日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影のオフショットを公開し、話題となっている。

【写真】27歳美人女優「さすが」美脚輝く個性派ミニ丈コーデ

◆石井杏奈、雑誌撮影時のオフショット公開


石井はファッション誌『InRed』（宝島社）とハイブランド『Valentino』のアカウントをメンションし、撮影でのオフショットをショート動画で投稿。胸元の白のリボンと黒いミニワンピースに赤い靴を合わせた美しい脚が際立つスタイルとなっている。

◆石井杏奈の投稿に反響


この投稿には「コーデ可愛い」「綺麗すぎ」「何着ても似合ってる」「さすが！スタイル抜群」と反響が集まっている。（modelpress編集部）

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