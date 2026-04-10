フリーアナウンサー有働由美子（57）が10日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）にパーソナリティーとして生出演し、出演するTBSドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）の感想戦を行った。

アナウンサー役以外では初めてのドラマ出演で、女優本格デビュー作となった同作。有働は、子育てを終えたみなと（永作博美）が、一念発起してすし職人を目指すストーリーで、有働はその友人・泉美を演じた。

「これは自分の本職じゃないから、評判とかそんな気にしたらいかんと思って、エゴサとか全然せずに、ドラマもYogibo上で正座するみたいに見て。ドラマおもしろかったって、いい気持ちでいたら、すぐにLINEがキャンキャンキャンって入りまして」

その中に、テレビ業界の知り合いからの一報もあったという。「結構放送とかを見てくれて、感想を言ってくれるのを信頼しているテレビ業界の方がいらっしゃるんですけど、“ドラマ見てみたけど、評判というか、Xとか、いつもMCとかニュースキャスターよりこっちの方がいいんじゃね？みたいなのが多かったよ”っていう…」。SNSの感想を遮断していただけに、まさかの形で情報が入ってしまったという。

「せっかくエゴサしなかったのに、うれしいような、どう反応していいやらみたいな気持ちになりましたが…」。それでも「新しいことに挑戦したものが世に出て、ちょっとウキウキというか、ドキドキしている今週でございます」と本音も口にしていた。