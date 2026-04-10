【これは２０２５年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※２０２５年１２月３１日掲載内容】

【画像】実際のクマからわかる"破壊力"

２０２５年は例年に比べ、桁違いのペースでクマが目撃されました。山形県内の２０２５年のクマの目撃件数は、前の１年間の目撃件数の８倍以上となっています。

県によりますと、２０２５年のクマの目撃件数は２８３０件（１２月２１日時点）。前の１年間の目撃件数は３４８件だったことから、８倍以上のクマが目撃されました。

また、山形県内ではクマによる人身被害も多く確認されました。前の年は３件だったのに対し、２０２５年は１３件に。４倍以上となりました。

■実際のクマを見てわかる、クマの恐ろしさ

時には人を襲ってしまうクマ。小さくても非常に危険で、子グマだからといって油断はできません。

こちらはテレビユー山形の報道番組のために特別にお借りしたクマのはく製です。学術目的で捕獲されたもので、普段は山形大学に保管されています。

体長およそ８０センチメートルの子グマで人間の方がはるかに大きいものの、実際に触ったアナウンサーによると、非常にガッチリとしている印象を受けたとのこと。

そして、ツメは石のようにかたく、先端は尖っていて、触っただけで少し痛いぐらい。

■紙を当ててみると...

前足のツメに白い紙を当ててみると...少し力を入れただけで穴があいてしまいました。

これでは、万が一クマと遭遇し、思い切りツメを振り下ろされたらひとたまりもありません...。

本来ならすでにクマは冬眠している時期ですが、山形県内ではいまだにクマが目撃されている地域もあります。

県は、万が一クマに出会ってしまった場合は落ち着いてゆっくりとその場から離れるよう呼びかけています。

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2592166?display=1