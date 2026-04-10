バリュエンスホールディングス <9270> [東証Ｇ] が4月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比5.2倍の34.5億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の37億円→52.6億円(前期は13.1億円)に42.2％上方修正し、増益率が2.8倍→4.0倍に拡大し、従来の12期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.8倍の18億円に急拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の30円→45円(前期は10円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の20億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.5％→7.5％に大幅改善した。



株探ニュース