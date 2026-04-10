インターアクション <7725> [東証Ｐ] が4月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比37.5％減の7.9億円に落ち込んだ。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の7.3億円→8.5億円(前期は13.8億円)に17.4％上方修正し、減益率が47.3％減→38.1％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.5億円→4.7億円(前年同期は2.1億円)に36.1％増額し、増益率が66.8％増→2.3倍に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.2倍の4.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.2％→26.1％に急改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年5月期通期個別業績予想について、当第3四半期においてIoT関連事業における収益性の高い製品の販売が想定よりも好調に推移していること等により、売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益が前回公表予想を上回る見込みとなったため、通期個別業績予想を修正しております。