TVer公式Xで、嵐の二宮和也と櫻井翔が出演したTBS系金曜ドラマ『山田太郎ものがたり』（2007年）のビジュアルが公開された。

【写真】二宮和也＆櫻井翔19年前の“貴公子”ビジュアル／嵐「Happiness」ジャケ写

■主題歌「Happiness」の爽やかジャケットには嵐の5人が集結

TVerでは『山田太郎ものがたり』が配信中。それに伴いビジュアルが公開された。

ビジュアルでは、二宮が演じた主人公の山田太郎には“ビンボー貴公子”、櫻井が演じた太郎の親友である御村託也には“セレブ貴公子”と言葉が添えられ、ふたりのアップショットのあいだにドラマのキャストが小さく揃い踏み。

二宮は前髪をざっくり揃えたヘアスタイルであどけない笑顔、櫻井は襟足外ハネの前髪横分けルックでキメ顔。ふたりともフレッシュな雰囲気で真っ白なブレザー制服をまとい、王冠をのせている。

コメント欄には「懐かしい」「やまたろは永遠」「また観られるのうれしい」「貴公子ふたりに再会できる！」「ここから嵐が好きになりました」などといったファンの声が続々と到着。

また嵐公式Instagramでは、『山田太郎ものがたり』の主題歌だった「Happiness」（2007年9月リリース）のジャケット写真も公開されている。

■『山田太郎ものがたり』ビジュアル

■二宮＆櫻井を相葉雅紀・大野智・松本潤が囲む「Happiness」