進和 <7607> [東証Ｐ] が4月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比22.2％増の30.1億円に伸び、従来の10.8％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の45億円に対する進捗率は66.9％に達し、5年平均の52.2％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比36.5％減の14.8億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比24.4％増の18.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.3％→7.3％に改善した。



株探ニュース