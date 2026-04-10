明光ネットワークジャパン <4668> [東証Ｐ] が4月10日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比0.8％増の15.5億円となり、従来の24.0％減益予想から一転して増益で着地。

ただ通期計画の18.7億円に対する進捗率は83.0％に達したものの、5年平均の86.9％を下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.0％減の3.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比6.9％減の10.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の16.3％→14.0％に低下した。



株探ニュース