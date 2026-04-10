元フジテレビのアナウンサーで３児ママの中村仁美が、新学期がスタートし、長男（１４）の「中学生最後の１年」がスタートしたことを報告した。

「お弁当備忘録」として、「豚汁おにぎり（鮭・明太子）弁当」をアップ。メインがコロッケかトンカツ、豆腐を入れた野菜炒め、煮卵、そして茶色くなりがちな弁当に串に刺した枝豆が乗せてあり、栄養の点からも仕切りとしても彩りとしても大活躍している。

この日は午前６時１０分にご飯の炊きあがり時間をタイマーでセットしていたが、「最初のお弁当作りは炊飯器の予約時間を１時間遅く間違えてのスタート 春休み仕様のままでした」と炊きあがり時間を１時間遅くしてしまったことを告白。「我が家の電気系統上 炊き上がるまでは 電子レンジもオーブンも使えず 泣きながら今できることをやる 新生活の始まりに 厄落としということで…」とつづった。

この投稿には「あるある過ぎて…笑 世の中の主婦が一度はやってるであろうミスですね」「お仕事もやってるのに毎日、おいしそうなお弁当頑張っていてすごいです」「早起きしてお仕事も頑張って 冷凍ないじゃん 凄い」「豚汁つき！！」などの反応が寄せられている。中村は２０１１年３月、さまぁ〜ず・大竹一樹と結婚。長男、次男（１０）、三男（６）を授かっている。