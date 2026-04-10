コカ･コーラシステムは、エナジードリンクブランド「リアルゴールド」において、対戦格闘ゲームシリーズ「ストリートファイター」とコラボレーションしたキャンペーンを4月13日より開催する。

本コラボでは、「ストリートファイター」限定コラボグッズやPayPayポイントが合計約30万名に当たるキャンペーンが開催される。

キャンペーン詳細

期間中、対象製品を購入してラベルに記載の二次元コードをスマートフォンで読み込み、キャンペーンサイトにアクセスするとポイントが貯まる。貯めたポイントで応募すると、「ストリートファイター」限定コラボグッズやPayPayポイント100ptが抽選で当たる。

□キャンペーンサイト

【開催期間】

4月13日（月）～12月27日（日）

※「ストリートファイター」オリジナルデザインのグッズが当たる3ポイント、20ポイント応募は4月13日（月）～10月4日（日）の期間内に応募できる。

【対象製品】

二次元コード記載の「リアルゴールド」、「リアルゴールド ビタミンローヤルパワー」、「リアルゴールド RG」製品

※ポイント獲得は、1日1回、購入製品1本につき1ポイントまで。期間中は何度でも応募できる。

※1ポイントコースは1人10回まで、3ポイントコース・20ポイントコースは各賞品1人1回までの当選。

【参加方法】

（1）対象製品を購入し、パッケージにある二次元コードをスマートフォンで読み込む

（2）LINEまたはXでログイン後、製品1本につき1ポイントが付与される

（3）1ポイント、3ポイント、20ポイントのコースごとにその場で応募

【賞品】

・1ポイントコース：PayPayポイント100pt（30万名）

・3ポイントコース：「オリジナルQUOカード3,000円分」（250名）、「ゴールドタンブラー（2種セット）」（500名）

・20ポイントコース：「オリジナルスカジャン」、「ワイヤレスヘッドホン JBL LIVE 770NC」（各50名）

「オリジナルQUOカード3,000円分」

「ゴールドタンブラー（2種セット）」

「オリジナルスカジャン」

「ワイヤレスヘッドホン JBL LIVE 770NC」

※画像はイメージです。

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