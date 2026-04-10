コンスタンチン・チャイキンといえば、ユニークな顔をモチーフにしたデザインの時計を多くリリースしているロシアの独立時計師ブランド。JOKERやNINJAなどのモデルは、ちょっとユーモアとクセのあるデザインですが、時計師としての実力は折り紙つき。複雑機構にも果敢にチャレンジしています。

2024年にはケース厚わずか1.65mmの「ThinKing」をリリース。世界中の時計ファンから注目を集めました。

ニッコリフェイスで世界最薄。1.65mmの腕時計

近年は時計の薄型化に挑戦するメゾンが増えており、有名どころではブルガリのオクト フィニッシモ、ピアジェのアルティプラノ アルティメート・コンセプトなどがあります。ThinKingはその系譜に連なる傑作です。

これだけ薄いのに実用性高い

チャイキンはこのたび、そのThinKingをブラッシュアップして、お得意の顔を模したミステリーダイヤルを搭載した1.65mmケースの「ThinKing Mystery」を発表しました。

Image: KONSTANTIN CHAYKIN

極限レベルの薄さで動作させるために、パーツは千分の数mm単位で制御されています。駆動には微細な振れを解消するため、固体サファイアディスクを採用。3つのローラーが精密にガイドすることで、回転の安定性を高め、エネルギー損失を大幅に低減させています。

動力源となる香箱には補強リブを新設。軸受には耐久性を考慮してか、タングステン球を用いたクラッチを採用。ケースもチェックポイントが約40もあり、これは航空宇宙工学に近い厳格な基準で管理されているそうです。

Image: KONSTANTIN CHAYKIN

それでいてメインプレートには、ペルラージュ加工など細かな仕上げがしっかり施されており、その技法は実に繊細。こんなに折れそうなほど薄いのに、パワーリザーブは38時間と十分に実用レベル。この技術力、どうなってるんでしょうか？

12本のみの限定生産で、価格は要問い合わせとなっていますが、目玉が飛び出るような価格であることは間違いありません。日本には何本入ってくるのかも気になります。

Source: KONSTANTIN CHAYKIN