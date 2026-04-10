朝日新聞社広報部が2026年4月9日、角田克社長が人工知能（AI）を積極的に取り入れる方針を示したことを巡って、AIに関する同社の考え方をXで説明した。「AIはあくまで人間を補助する役割とし、最終的な判断と責任は人間が担う」という同社の原則に基づき、今後も取材・報道に取り組むとしている。

「最終的な判断と責任は人間が担う」

SNS上では、日本経済新聞が7日に報じた「朝日新聞社長『AI全振り』宣言 スーパー記者構想の狙いは」というインタビュー記事が波紋を広げていた。角田氏がAIを報道現場に積極的に取り入れる考えを示し、AIを駆使する「スーパージャーナリスト」を育成する方針などを語っていた。

記事の見出しにある「AI全振り」については、角田氏がAIを積極的に活用する方針を示すきっかけとして、DeNAの南場智子会長と会食したエピソードを紹介。南場氏が「AIに全振りする」と発言していたといい、その言葉に感銘を受けたと述べていた。

この記事を巡っては、記者をAIに代替するのではないかと心配する声や、事実と異なる情報を回答する「ハルシネーション」を懸念する声などがSNS上で上がっており、波紋を広げていた。

こうした中、朝日新聞社広報部の公式Xアカウント（@asahi_koho）が9日、今回の記事について「たくさんの反響をいただいています」と言及。その上で、同社が25年9月に公表した「AIに関する考え方」について改めて説明した。

「報道については、これまでと同じように当事者への直接取材や現場での取材が基本であることを明確にしました。そのうえで、AIを利活用した取材・報道を検討、実行すると表明。AIの出力結果には誤りが含まれる恐れがあるため、事実関係を確認することも明確にしました」

最後に、「記事中で角田が『最後に重要になるのはAIではなく、記者が日々の取材で培ってきた人脈だ』と述べている」と紹介した上で、「朝日新聞社は、『AIはあくまで人間を補助する役割とし、最終的な判断と責任は人間が担う』という原則のもと、取材・報道に取り組んでまいります」と方針を示した。