鈴木おさむ、中耳炎と診断され「プールの中に入ってるみたいな感じ」「こんなにしんどいんだね。そして不安になる」
お笑いトリオ・森三中の大島美幸（46）の夫で元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が10日、自身のXを更新。耳鼻科で中耳炎と診断されたことを明かした。
【写真】中耳炎の鈴木おさむ、「いきなり切開は…」コメント全文
投稿で「中耳炎だとさっき耳鼻科で診断されました」と報告。「数日前から右耳がプールの中に入ってるみたいな感じになり。その時間がどんどん長くなり」と症状をつづり、「さっき病院で中耳炎と。中耳炎ってこんなにしんどいんだね。そして不安になる」と伝えた。
なお「鼓膜の切開もすすめられましたが．今日の所はやめときました。いきなり切開は」とつづった。
この投稿に「ワイも切開したよ、膿出すからね」「中耳炎は切開しないと、鼓膜内で膿が化膿し続けて悪化する」などの声が寄せられた。
【写真】中耳炎の鈴木おさむ、「いきなり切開は…」コメント全文
投稿で「中耳炎だとさっき耳鼻科で診断されました」と報告。「数日前から右耳がプールの中に入ってるみたいな感じになり。その時間がどんどん長くなり」と症状をつづり、「さっき病院で中耳炎と。中耳炎ってこんなにしんどいんだね。そして不安になる」と伝えた。
なお「鼓膜の切開もすすめられましたが．今日の所はやめときました。いきなり切開は」とつづった。
この投稿に「ワイも切開したよ、膿出すからね」「中耳炎は切開しないと、鼓膜内で膿が化膿し続けて悪化する」などの声が寄せられた。