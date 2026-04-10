鈴木おさむ、中耳炎と診断され「プールの中に入ってるみたいな感じ」「こんなにしんどいんだね。そして不安になる」

鈴木おさむ、中耳炎と診断され「プールの中に入ってるみたいな感じ」「こんなにしんどいんだね。そして不安になる」