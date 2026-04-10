「養うんで結婚しませんか？」ファンの求婚で引退したセクシー女優が復帰を決めたワケ
2026年3月、配信特化型メーカー『DAHLIA』の専属セクシー女優として、突如現れた美熟女・水彩あきさん。実は彼女、2010年に「篠原杏」の名前でセクシー女優としてデビューし、2012年に“結婚”を理由に突然引退したという過去がある。
「きっぱりと辞めるきっかけが欲しくて、ファンの男性からの求婚を受け入れたんです」
18歳で着エロアイドルからセクシー女優になった水彩さん。引退後は専業主婦として暮らしていたという。なぜ、水彩さんは人気絶頂のさなかに表舞台から姿を消し、再びこの世界に戻ってきたのか？知られざる人生模様を語ってもらった。
◆母親の借金を肩代わりするためにセクシー女優の道へ
――2010年12月に「篠原杏」としてセクシー女優デビュー。どういう経緯でこの世界に入ったのでしょうか。
「高校生の時から着エロをやっていて、卒業したタイミングで満を持してデビューという流れでした。たぶん、当時はポジティブな理由でデビューしていない女のコの方が圧倒的に多かったと思うのですが、私もまさにそれ。そうするしかない状態だったから、やらざるを得なかったんですよ」
――もしや、お金絡みですか？
「はい。母親の借金を肩代わりすることになったんです」
――なにか複雑な事情があったのでしょうか。
「まず、私の家庭環境の説明からになりますが……うちの両親は私が幼い頃に離婚をしていて、私は父方の祖父母に育てられたんです。中学生になった頃に父に引き取られて一緒に暮らし始めたのですが、思春期真っ只中だった私は、フラフラと年上の彼氏の家に寝泊まりする生活を送っていました。そんななか、母親が宗教にハマって借金をしていたことが発覚したんですよ。17歳の娘のもとに取り立てが来るようなヤバいところから借りていたみたいです」
――かなり無茶苦茶ですね……。
「それからしばらくして、半同棲していた彼氏が私に内緒でひっそりとお金を返していたことがわかったんです。私に危険が及ばないように頑張ってくれていたみたいですけど、それを聞いたらさすがに自分でどうにかしなきゃと思って……」
――でも、当時の水彩さんは未成年だし、しかるべきところに相談すれば解決した可能性が高そうですよね。
「本当にそうなんですよ。でも、そのときはどこまで返すべきなのかがわからず、誰にも相談できませんでした。とにかく稼げる仕事を、ということで業界への知識がないまま、この世界に飛び込んだ感じですね。今思えば、しょせんは10代の判断能力というか。安易だったとは思っています」
――苦労されたんですね……。
「でも、特に苦労だとは思っていませんでした。メーカー回りを始めて1社目で専属が決まったし。ただ、そのときにプロデューサーから『1年頑張れる？』と聞かれたことがすごく印象に残っているんですよね。デビュー前の私は、1、2本くらい撮れば大金をもらって辞められるものだと思っていたので」
――でも、専属女優ってそういうものではないですよね。
「3本目を撮影したあたりから、『もしかして、とんでもないことをしているのでは？』と気づきました（笑）。とはいえ、私はデビュー作からいきなり人気が出たタイプではなかったので、デビューから半年くらいの間は、ずっと下積みみたいな地方巡業もやっていました。
イベントをやってもファンが来ないから、そのままショップでレジ打ちをしていたり、知らないお客さんのカゴに自分のDVDを勝手に入れたり（笑）」
――そこから徐々に人気が出てきた感じなのですね。
「出版社にも直電でアポイントを取って会いに行ったりしていました。でも、この体当たり営業が功を奏して、コンビニ誌の表紙を飾れたし、写真集も出してもらえたんです。別の出版社には飛び込みで行って、そのまま読者ハガキの整理を手伝ったりしていました。結果、そのガッツが認められたのか、超大手メーカーに専属移籍までできたんです。その後、さらに別のメーカーでも専属女優をやらせてもらえました」
「きっぱりと辞めるきっかけが欲しくて、ファンの男性からの求婚を受け入れたんです」
18歳で着エロアイドルからセクシー女優になった水彩さん。引退後は専業主婦として暮らしていたという。なぜ、水彩さんは人気絶頂のさなかに表舞台から姿を消し、再びこの世界に戻ってきたのか？知られざる人生模様を語ってもらった。
◆母親の借金を肩代わりするためにセクシー女優の道へ
「高校生の時から着エロをやっていて、卒業したタイミングで満を持してデビューという流れでした。たぶん、当時はポジティブな理由でデビューしていない女のコの方が圧倒的に多かったと思うのですが、私もまさにそれ。そうするしかない状態だったから、やらざるを得なかったんですよ」
――もしや、お金絡みですか？
「はい。母親の借金を肩代わりすることになったんです」
――なにか複雑な事情があったのでしょうか。
「まず、私の家庭環境の説明からになりますが……うちの両親は私が幼い頃に離婚をしていて、私は父方の祖父母に育てられたんです。中学生になった頃に父に引き取られて一緒に暮らし始めたのですが、思春期真っ只中だった私は、フラフラと年上の彼氏の家に寝泊まりする生活を送っていました。そんななか、母親が宗教にハマって借金をしていたことが発覚したんですよ。17歳の娘のもとに取り立てが来るようなヤバいところから借りていたみたいです」
――かなり無茶苦茶ですね……。
「それからしばらくして、半同棲していた彼氏が私に内緒でひっそりとお金を返していたことがわかったんです。私に危険が及ばないように頑張ってくれていたみたいですけど、それを聞いたらさすがに自分でどうにかしなきゃと思って……」
――でも、当時の水彩さんは未成年だし、しかるべきところに相談すれば解決した可能性が高そうですよね。
「本当にそうなんですよ。でも、そのときはどこまで返すべきなのかがわからず、誰にも相談できませんでした。とにかく稼げる仕事を、ということで業界への知識がないまま、この世界に飛び込んだ感じですね。今思えば、しょせんは10代の判断能力というか。安易だったとは思っています」
――苦労されたんですね……。
「でも、特に苦労だとは思っていませんでした。メーカー回りを始めて1社目で専属が決まったし。ただ、そのときにプロデューサーから『1年頑張れる？』と聞かれたことがすごく印象に残っているんですよね。デビュー前の私は、1、2本くらい撮れば大金をもらって辞められるものだと思っていたので」
――でも、専属女優ってそういうものではないですよね。
「3本目を撮影したあたりから、『もしかして、とんでもないことをしているのでは？』と気づきました（笑）。とはいえ、私はデビュー作からいきなり人気が出たタイプではなかったので、デビューから半年くらいの間は、ずっと下積みみたいな地方巡業もやっていました。
イベントをやってもファンが来ないから、そのままショップでレジ打ちをしていたり、知らないお客さんのカゴに自分のDVDを勝手に入れたり（笑）」
――そこから徐々に人気が出てきた感じなのですね。
「出版社にも直電でアポイントを取って会いに行ったりしていました。でも、この体当たり営業が功を奏して、コンビニ誌の表紙を飾れたし、写真集も出してもらえたんです。別の出版社には飛び込みで行って、そのまま読者ハガキの整理を手伝ったりしていました。結果、そのガッツが認められたのか、超大手メーカーに専属移籍までできたんです。その後、さらに別のメーカーでも専属女優をやらせてもらえました」