MLBデトロイト・タイガース傘下マイナーの韓国人右腕、高祐錫（コ・ウソク）投手（27）が3Aから2Aに降格。母国メディアは10日、メジャー昇格が遠のいたことを嘆いた。

コ・ウソクは傘下3Aで2試合に登板も計1回1/3で1安打4失点、特に5四球が響き、防御率20・25と結果を残せず、8日（同9日）に2A降格となった。

9日（同10日）に2A降格後、初めてマウンドに上がり、7回からの2イニングを1安打無失点だった。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」は3Aでの成績を踏まえ「2A降格を命じられたとしても、何も言い返せないのが現実だ」と指摘。「まずは2Aで安定感を取り戻し、一日も早く3Aに上がることが急務だ」と記した。

コ・ウソクは韓国プロ野球・LGで2022年に42セーブを挙げるなど“韓国最強守護神”として、通算139セーブをマーク。23年オフにポスティングシステムを使い、LGから2年総額450万ドル（約6億4000万円）でパドレスに加入したが、24年シーズンはオープン戦で結果を残せずマイナーで開幕を迎えた。

その後、パドレス傘下2Aでプレーしていたが、トレードでマーリンズに移籍。マイナーで登板を続けていたが、昨年6月に自由契約となり、タイガースとマイナー契約を結んだ。

米3年目もメジャー昇格への道が険しいコ・ウソクをめぐり、LG復帰説もささやかれているが、「この3年間メジャーの舞台だけを見据えて挑戦を続けてきたコ・ウソクだけに、すぐに韓国へ復帰する可能性は低いと見られる」とも伝えた。

韓国プロ野球（KBO）はポスティングシステムを使って海外挑戦をした場合、韓国球界復帰時には元所属チームに戻らなければならない規則があるため、KBOに復帰する場合はLG所属となる。