◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽バンタム級１０回戦 ＷＢＯ同級６位・秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）

１１日に両国国技館で行われる「 ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」の前日計量が１０日、都内で行われた。ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝はリミットちょうどの５３・５キロ、元世界２階級制覇王者の同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝は５３・３キロでともにパスした。

那須川は計量をクリアすると、ガッツポーズに続き両手を広げて天を見上げて目をつぶり、顔の前で両手を合わせた。計量後に取材に応じ「計量は何度やっても、慣れてはいるけど、クリアできるのは嬉しいですね。ずっと節制してこの日のためにやってきたので。ようやく始まるなという気持ちとともに、いろいろな感情が生まれてきますね」と笑みをこぼした。

フェースオフで約１０秒間、エストラダと視線をぶつけ合い「ずっと戦っているだけあるなと。非常にいい表情をしていました」と印象を語ると、「俺もやってやるよ、という気持ちがあるので」と自信をみなぎらせた。

那須川は昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けして以来５か月ぶりの再起戦となる。昨年末から、帝拳ジムでの練習に加え、キックボクサー時代にボクシングを教わっていた元帝拳ジム・トレーナーのＧＬＯＶＥＳジム・葛西裕一会長（５６）、古巣であるＴＥＰＰＥＮジムの父・弘幸会長（５６）のもとへ足を運び「今回が一番きつかった」という練習を重ねて原点回帰を図った。

格闘家人生でも初の、黒星からの再起戦。「人生の岐路だと思います。自分の生き方の正解が明日出てくるんじゃないかなと思う」と那須川。「いろんな困難や苦難は自分の中で乗り越えてきたし、やるべきことはやったんで。技術的というより、腹の据わった、覚悟を決めた男が、どれだけ強い相手の前でパフォーマンスができるかというところをみんなに見てほしい。一生懸命生きている男の姿を見てほしいなと思います」と決意を述べた。

戦績は那須川が７勝（２ＫＯ）１敗、エストラダが４５勝（２８ＫＯ）４敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。