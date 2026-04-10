Eclipse用のGitHub CopilotプラグインをOSS化
MicrosoftのProgram ManagerであるJialuo Gan氏は現地時間4月8日、統合開発環境Eclipse用プラグイン「GitHub Copilot for Eclipse」を今後数週間でOSS化することを発表した。GitHubのMicrosoftリポジトリ下に、MITライセンスで公開する予定だ。
現在、EclipseでもGitHub Copilotプラグインは利用できるがVScode用とは異なりオープンソース化されていない。Jialuo Gan氏は、コミュニティからのOSS化の要望が継続的にあること、コードを公開することでプラグインの動作原理をより透明化し、洗練された発展が期待できると述べる。
[help]→[eclipse Market]でcopilotで検索すると表示されるGitHub Copilot 0.16.0
GitHub Copilot for Eclipse起動画面
Eclipseは、Javaほか多くの言語に対応する統合開発環境だが、プラグインもJavaで開発されているため、公開されるコードはJavaによるGitHub Copilot for Eclipseになると予想される。
現在、EclipseでもGitHub Copilotプラグインは利用できるがVScode用とは異なりオープンソース化されていない。Jialuo Gan氏は、コミュニティからのOSS化の要望が継続的にあること、コードを公開することでプラグインの動作原理をより透明化し、洗練された発展が期待できると述べる。
GitHub Copilot for Eclipse起動画面
Eclipseは、Javaほか多くの言語に対応する統合開発環境だが、プラグインもJavaで開発されているため、公開されるコードはJavaによるGitHub Copilot for Eclipseになると予想される。