BTS・V、ツアー初日の“最強ビジュアル”公開！メンバーとの集合SHOTにファン歓喜

BTSのVが、ワールドツアーの初日公演を終えた心境を伝えた。

4月10日、Vは自身のインスタグラムのストーリーズに写真を投稿し、「ぐっすり眠れそう」というコメントを残した。

【写真】V、汗に濡れた“美麗ビジュアル”

公開された写真には、RM、J-HOPE、V、JIMIN、JINがオールブラックのステージ衣装に身を包み、控室でポーズをとる姿が写っている。メンバーたちはそれぞれカリスマ溢れる表情で鏡を見つめており、圧巻のオーラを放っている。

（写真＝V Instagram）

BTSは去る9日、高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムでワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の幕を開けた。11日と12日にも同会場で公演を開催し、その後は東京を皮切りに北米、欧州、南米、アジアを巡る大規模なツアーを続ける予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。