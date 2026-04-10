乃木坂46岩本蓮加、新曲衣装でシースルードレス姿披露「天使発見」「お姫様みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/10】乃木坂46の岩本蓮加が4月9日、自身のInstagramを更新。シースルーの衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】乃木坂46人気メン透け肌にうっとりドレス姿
岩本は「＃乃木坂46＿最駆け」とハッシュタグをつけてつづり、写真を投稿。4月8日にリリースされた41枚目のシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の衣装姿で、胸元から腕が花の刺繍とともにシースルーになったブルーのワンピースドレスを身につけたショットを公開しており、ほっそりとした腕と華奢なデコルテのラインが透けている。
この投稿には「衣装素敵すぎる」「天使発見」「お姫様みたい」「美しさ爆発してる」「とても似合ってる」「女神ですか？」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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【写真】乃木坂46人気メン透け肌にうっとりドレス姿
◆岩本蓮加、新曲衣装でシースルー衣装姿公開
岩本は「＃乃木坂46＿最駆け」とハッシュタグをつけてつづり、写真を投稿。4月8日にリリースされた41枚目のシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の衣装姿で、胸元から腕が花の刺繍とともにシースルーになったブルーのワンピースドレスを身につけたショットを公開しており、ほっそりとした腕と華奢なデコルテのラインが透けている。
◆岩本蓮加の投稿に反響
この投稿には「衣装素敵すぎる」「天使発見」「お姫様みたい」「美しさ爆発してる」「とても似合ってる」「女神ですか？」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
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