カンロの「ぷちむにょるグミ」♡小粒で楽しむ新食感グミ登場

噛み応えのあるグミが好きな方に朗報♡カンロの人気「むにょるグミ」が、食べやすい小粒サイズになって新登場しました。その名も「ぷちむにょるグミ」。むにょむにょとした独特のバウンド食感はそのままに、気軽に楽しめる仕様へと進化。仕事や勉強の合間のリフレッシュタイムにもぴったりな、新感覚グミをチェックしてみてください♪

クセになるむにょ食感♡

「ぷちむにょるグミ」は、従来のむにょむにょとした弾力ある食感をそのままに、小粒サイズへ改良された新商品。

噛んでいる途中でプチっと切れない独特のバウンド食感が特徴で、ゆっくりとした咀嚼を楽しめます。

粒はあえていびつな形状に仕上げられており、噛む場所によって食感の違いを感じられるのもポイント。さらにレア型の「むにょむにょくん」が入っていることもあり、遊び心も満載です。

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3つの爽やかフレーバー

味はオレンジソーダ、ぶどうソーダ、ホワイトソーダの3種類をアソート。1粒ずつ味わうのはもちろん、複数まとめて食べることで絶妙な味のバランスを楽しめます。

爽やかなソーダ系フレーバーは、甘さと清涼感のバランスが良く、気分転換にもぴったり。シーンに合わせて楽しめるのも魅力です。

商品詳細＆販売情報

価格は205円（税込）、内容量45g。発売日は2026年4月14日（火）で、全国のファミリーマートにて販売されます。手軽に購入できるコンビニ商品なので、気になったらすぐ試せるのも嬉しいポイントです。

※一部取り扱いの無い店舗もございます

※数量限定のためなくなり次第終了

毎日にちょっとした癒しを

ぷちむにょるグミは、噛み応えとゆるい可愛さを兼ね備えた癒し系おやつ♡小粒になったことで、より日常に取り入れやすくなりました。仕事の合間やおうち時間のリラックスタイムにぴったり。

新しい食感と味わいで、毎日の気分転換を楽しんでみてください♪