飯島直子 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の飯島直子が8日、自身のインスタグラムを更新。春の花を飾った自宅ショットを披露した。

【写真】「ステキ」「空き瓶使って、飾ってるとこが、大好き」春の花を飾った自室披露の飯島直子

　飯島は「先日 スーパーへ行ったときにお花を買ってきました」と報告。大ぶりで華やかなシャクヤク（芍薬）が、柔らかな光が差し込む部屋を彩る写真をアップ。「とてもキレイです」「少しココロに余裕が出てきたようです　良かったな」とつづった。

　コメント欄には「ステキ」「癒されます」「空き瓶使って、飾ってるとこが、大好き」「とても綺麗」「カワイイ」などの声が寄せられている。