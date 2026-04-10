タレントの東原亜希（43）が10日、自身のインスタグラムを更新。長男の高校の入学式に参列したことを報告し、シックな入学式コーデを披露した。

「先日息子の入学式でした」と書き出した東原。「3月末に寮に入った息子。数日ぶりに会う入学式！居なくなってから、やっと寮に入るという意味を理解した妹が号泣していたのが可愛かったなぁ」と寮生活が始まった息子との再会と、双子の妹たちの反応を明かした。

上下ブラックのパンツスーツに白のフリルタイを合わせた入学式コーデも披露。髪は後ろで一つにまとめ、アクセサリーはゴールドでそろえた。

「寂しいとかいう親の気持ちは置いといて、自分で自分の道を切り開いていかないといけないのだから、いつでもどこでもただただこちらは応援体制」と続け、「ガンバレガンバレ。追い込まれた数だけ強くなれるさ」とエールを送った。

フォロワーからは「息子さん寮生活ーもう親元離れるお年頃になったんですね早い」「全力応援、全力サポート」「子離れどうしましょ」などの声が寄せられた。また、入学式の装いにも「かっこいい」「スーツ姿全身見たいです」などの声があった。

東原は08年1月に日本代表男子前監督でシドニー五輪柔道100キロ超級金メダリストの夫・井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。