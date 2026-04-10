「デザインかわいい！」遊び心とクオリティの高さを評価する声多数

T.T.Rモータースは、東京「モーターサイクルショー2026」において、ホンダ「モンキー125」のカスタム外装となるエフモンの第二弾、「バケモン」を出展しました。

T.T.Rモータースは、埼玉県に本社を置くバイクショップで、おもにホンダの「CB」シリーズを専門に取り扱っています。

【画像】超カッコいい！ これが“被せるだけでイメージ一新する外装キット”です！ 画像で見る（23枚）

二輪車の中古車や新車の販売、修理、車検などを行う傍ら、オリジナルのリプロダクションパーツやカスタムパーツの開発も手がけており、多くのCBファンから支持を集めています。

モーターサイクルショー2026で展示されたバケモンは、モンキー125に装着することで、往年の名車であるホンダ「CB400 Four」（通称：ヨンフォア）のようなルックスに変身させることができるカスタム外装キットです。

この外装キットは「エフモン」シリーズと銘打たれており、「モーターサイクルショー2024」で初公開され話題を集めたCB-Fスタイルに続く待望の新作として、CB400 Four専門店の監修のもと開発されました。

また、キットにはタンクカバーやシート、サイドカバーなどが含まれており、モンキー125のコンパクトな車体を活かしつつ、名車のスタイリングが見事に再現されています。

加えて、バケモンはオリジナルであるCB400 Fourと同様に、シートが横開き仕様となる点も特徴とされています。

バケモンのカラーバリエーションには、CB400 Fourにも採用されていたレッド、イエロー、ブルーの3色が設定されているほか、グラブバーやウインカーキットをはじめとした専用のオプションパーツも用意されているといいます。

なお、価格（消費税込）未塗装の場合は15万1800円、塗装済みの場合は21万7800円と価格設定されていますが、2026年4月現在、発売日は公表されていません。

では、風変わりなカスタムとなるバケモンに対し、SNS上ではどのような反響が寄せられたのでしょうか。

まず、「エフモン2代目出るんだ!? 最初のやつ（1代目）が出たときもおもしろいの出すなあと思ったけど、今回もいいね（笑）」といった、シリーズの新作を歓迎する声がみられました。

また、「よくできていると思います！ 昔の8インチ系だとデフォルメチックになるけど、今の125だとそんな感じは薄いのかな？ 実車で見てみたいですね」「バイクに被せる外装って、個人的には変だなと思うやつが多いんだけど、エフモンは違和感なくてかっこいい！」と、その完成度の高さを評価する投稿も挙がっています。

加えて、「遊び心があって、気楽に乗れる感じがいいね。こういうくだらない（褒め言葉）のは好き」といった、カスタムならではの面白さに惹かれる意見もみられます。

さらに、「めちゃくちゃかわいい！ 通勤用にほしい！」や、「かっこよすぎて、置きっぱなしにしたら盗難に遭うんじゃないかと思う（笑）」など、日常での実用性や所有欲を刺激された率直な声も寄せられていました。

一方で、「2眼メーターじゃないのはちょっと残念。そこもこだわってほしかった」といった、細部の再現度についてさらなる追求を期待する声もあるようです。

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なお、T.T.Rモータースの前方には、最新モデルを往年の名車風にカスタムする「ネオクラシックカスタム」として知られる、ドレミコレクションが出展していました。

ドレミコレクションのブースでは、ホンダ「CB1000F」を伝説の「CB-F」スペンサースタイルに変身させる試作外装「CB1000F CB-F（Spencer）Style」が展示されており、来場者は両ブースの異なるアプローチによるCB-Fカスタムを見比べながら、名車スタイルを手軽に楽しめる最新キットの魅力を堪能していました。

今後、これらのユニークなカスタムモデルがどのような存在感を示していくのか、期待が寄せられます。