憧れの女子生徒の体操着をクンカクンカ→他の同級生に見られ修羅場に 「キョドリ顔最高」「あーあ！やっちゃった！」『惡の華』第1話【ネタバレあり】
テレビ東京で9日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）がスタートした。主人公が憧れのクラスメートの体操着の匂いを嗅ぎ、他の同級生に見られて修羅場となるシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】これは修羅場！“キョドり顔”が最高と反響が寄せられた鈴木福の演技
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。
第1話では、ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。翌日、罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる。
一度は逃げた高男だったが、再び佐和につかまり、脱がされ、白いパンツ一丁にさせられる。高男は修羅場を迎え、佐和に佐伯の体操着を着させられた。
SNSでは、このシーンに高男の「キョドリ顔最高」「あーあ！やっちゃった！」などの反響が寄せられている。
【場面写真】これは修羅場！“キョドり顔”が最高と反響が寄せられた鈴木福の演技
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
第1話では、ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。翌日、罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる。
一度は逃げた高男だったが、再び佐和につかまり、脱がされ、白いパンツ一丁にさせられる。高男は修羅場を迎え、佐和に佐伯の体操着を着させられた。
SNSでは、このシーンに高男の「キョドリ顔最高」「あーあ！やっちゃった！」などの反響が寄せられている。