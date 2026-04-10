高市首相は10日、ファンであることを公言するイギリスの伝説的ハードロックバンド「DEEP PURPLE（ディープ・パープル）」の表敬を受けました。

日本ツアーのために来日しているディープ・パープル。緊張した面持ちで会場に入った高市首相は、メンバーと対面すると「ディープ・パープルがいる！」と満面の笑みになりました。

学生時代から「ディープ・パープル」のコピーバンドを組んでいたという高市首相。ドラム担当のイアン・ペイス氏に、自身の署名が入ったドラムスティックをプレゼントすると、興奮した面持ちで、「You are my god（あなたは私の神です）」と伝えました。

また、趣味のドラム演奏に触れ、「今は夫と喧嘩をしたら『Burn』（ディープ・パープルの代表曲）を叩いている」と、お気に入りの曲でストレスを発散していることを明かす場面もありました。

一方、高市首相は、「コンテンツ分野は、高市内閣が進めている成長戦略17分野のとても大切な分野の一つだ」と述べ、ディープ・パープルに対し、「歴史のある日英文化交流を推進する、大きな力となることを期待している」と呼びかけました。

高市首相からは、ほかにも日本酒などをプレゼントし、ディープ・パープルからはドラムが贈られたということです。