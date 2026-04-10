テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドに調整、２１・２００日線に注目 テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドに調整、２１・２００日線に注目

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テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドに調整、２１・２００日線に注目



1.4025 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3989 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3887 10日移動平均

1.3886 一目均衡表・転換線

1.3825 現値

1.3820 21日移動平均

1.3818 200日移動平均

1.3764 100日移動平均

1.3748 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3747 一目均衡表・基準線

1.3706 一目均衡表・雲（上限）

1.3650 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3638 一目均衡表・雲（下限）



ドルカナダは３月後半からの上昇トレンドに調整の動きが入っている。ＲＳＩ（１４日）は３月末の７０超の水準から足元では５３．１へと低下している。１０日線は引き続き２１日線を上回っており、現在は２１日線付近に踏みとどまっている。トレンド転換には至っていない。２１日線とともに２００日線も１．３８２０付近に位置しており、この水準が強いサポート水準として意識されそうだ。明確に割り込むようだと、一段の調整売り圧力が働くことが想定される。

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