ロックバンド、DEENが4月30日に東京・日本武道館で行うコンサートに、大黒摩季（56）が友情出演をすることが10日までに決まった。

ボーカル池森秀一（56）と大黒は同じ北海道出身で同学年。ともにトップアーティストとして音楽シーンをけん引してきた“戦友”で、90年代には同じ芸能事務所「ビーイング」に所属してお互いに刺激をしあってきた。

今回のステージはDEENが90年代に発表したシングル曲を“ベスト・オブ・ベスト”のセットリストにしてファンに届ける。そこに大黒の爆発的な歌唱が加わることになる。

これまでも能登復興チャリティーライブなどでの共演を重ねてきた。今回はJポップを彩ってきた豪華アーティストの共演が武道館の夜を彩ることになる。

池森は“そば好きミュージシャン”として知られ、昨年8月に武道館2階にそば店を開店。DEENは08年から23年までに11回、武道館の公演を重ねており、ファンにとっては“音楽の聖地”が“そばの聖地”にもなってきた。

池森は「日本武道館でのライブに、大黒摩季さんが友情出演してくれることになりました。90年代に青春時代を過ごした皆さん、是非武道館に来ていただいて、そばとライブ楽しんでください。お待ちしております」。歌唱とそばの“二刀流”の堪能を呼びかけている。